Parece una eternidad, pero en 2013 y 2016 las dos comedias de acción Ahora me ves y Ahora me ves 2 dieron en el blanco de la taquilla en ese mercado pre pandémico que todavía admitía alguna que otra sorpresa o tentativa de película de presupuesto intermedio. Los Jinetes, grupo de magos interpretado por Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher (ausente en la segunda, de regreso en esta tercera), configuraban un reparto coral para un film que, siguiendo la estela de Ocean's Eleven y otras "heist-movies", narraba la consecución de un gran golpe en clave de imposible truco de magia. Dirigida por el siempre competente francés Louis Leterrier, el film asumía con vigor la propia inverosimilitud de un truco de magia como una de sus claves narrativas, con una calidad que quedó patente precisamente con la llegada de una más deslucida secuela (de Jon M. Chu, ahora enredado con Wicked) donde esa suspensión de incredulidad resultaba… menos mágica.

La tercera parte de la que se ha hecho cargo Ruben Fleischer por, estamos seguros, cercanía a Eisenberg y Harrelson gracias a las dos películas de Zombieland, se acerca más a la primera que a la segunda. Es, para empezar, una exhibición de localizaciones europeas reales, algo que tiene cierto interés en tiempos de impersonal pantalla verde. El guion, inverosímil y apresurado, es solo un esquema para permitir a Fleischer, responsable también de Venom y Gangster Squad, aportar una cierta noción del encuadre cinematográfico, pero sobre todo a su bien avenido reparto para exhibir una aceptable química que, en realidad, solo es un espejismo: la acción protagoniza todo en la película y lleva a un giro final absolutamente imposible.

Bien es cierto que el film pedía algo más de dramatismo en algún pasaje, que la constante y machacona música de Bryan Tyler (presente en todo el largometraje) acaba fastidiando más que otra cosa, y que ninguno de los personajes tiene vuelo alguno. Pero esta búsqueda del tesoro de los nazis se caracteriza por lo liviano, un buen uso del panorámico en alguna secuencia clave y un "joie de vivre" totalmente injustificado que se agradece. Ahora me ves 3 no pretende más que aportar un leve y trepidante entretenimiento que, en este caso concreto, parece que reavivará la taquilla alicaída de las últimas dos semanas tanto en EEUU como España. Y, sí, sale Rosamund Pike, quizá una de las rubias villanas más desaprovechadas del cine reciente, capaz de borrar de un plumazo el recuerdo de las nuevas y jóvenes incorporaciones al elenco.