El comentarista político Hasan Piker ha llamado a la israelí Gal Gadot, conocida por su encarnacion de Wonder Woman y nacida en Petak Tikva (Israel), "una actriz de mierda". El turco-estadounidense lo hace en el contexto del apoyo de la actriz de 40 años a las tropas israelíes en el conflicto en Gaza y su reciente premio Génesis, concedido esta misma semana y conocido como el "Nobel Judío".

"No tiene nada que hacer [en los Oscar] por el crimen que le ha hecho no solo a la franquicia de DC, sino realmente a cualquier película en la que haya participado", aseguró Piker, que más tarde extendió su crítica a las opiniones políticas de la actriz y modelo.

"Gal Gadot desempeña un papel importante en la normalización de Israel, presentándolo no como un estado étnico fascista, sino como un lugar de origen de muchas mujeres hermosas. Y resulta que esas mujeres hermosas sirven en las FDI, porque también existe esta extraña sexualización de las fuerzas armadas, lo cual contribuye a normalizar a Israel, sus actividades y acciones, y a blanquearlas", aseguró el streamer que cuenta con 3 millones de seguidores en Twitch y 1,75 millones de suscriptores en YouTube.

En lo que respecta al Premio Génesis 2026 para Gadot, se trata de una distinción destinada a resaltar las contribuciones de la israelí para sensibilizar a la comunidad internacional sobre los crímenes cometidos durante el ataque de Hamás. El año pasado el premio fue otorgado al presidente argentino Javier Milei.

Comentarista y streamer elevado a ídolo de la izquierda mediática estadounidense, Piker, habitual crítico de los multimillonarios convertido en multimillonario él mismo, aspira a convertirse en el Joe Rogan de la izquierda mediática. Y ha protagonizado un extenso reportaje en la publicación Variety donde tambien comenta temas tan candentes como el asesinato de Charlie Kirk, con quien iba a debatir apenas 15 días después de los sucesos de Utah. El streamer antisemita no cree, en todo caso, la teoría de que el asesinato fuera provocado por Israel.

Gal Gadot | Archivo

Sus declaraciones se producen igualmente en medio de una propuesta de varios miembros de la Academia, que han propuesto vetar a Gadot en la ceremonia de los Oscar por su apoyo a Israel, sin que la actriz haya cesado de defender su postura.

Variety describe a Piker como un "provocador" vestido "con una sudadera sin logo, pantalones deportivos, una pulsera con la leyenda "Palestina Libre" y un Apple Watch, y portando un pequeño bolso de Gucci donde guarda sus pastillas Zyn". "Bajo una gorra de camuflaje con la palabra "Ladrones" se esconde una mente que supone una de las mayores amenazas para la imagen pública del sector pro-Israelí", reza la publicación.