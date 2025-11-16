Okupas del más allá: el problema de las casas encantadas es el de la vivienda

Las historias de casas encantadas son tan antiguas como la vida misma. Se trata, en efecto, de un lugar habitado por presencias invisibles que provocan sucesos inexplicables y la idea de que la energía de los muertos permanece en ciertos espacios. Quizá quieran comunicarse con nosotros y advertirnos de algo, o a lo mejor son simplemente una cuadrilla de psicópatas del más allá que reclaman nuestras almas.

De todo eso y más hablamos en Prohibido contar ovejas, el programa de madrugada de esRadio conducido por **Felipe Couselo y Alma Espinosa**, donde desgranamos algunas casas encantadas famosas (o no) del cine y la literatura.

La excusa de todo era la publicación en **España** de la novela Ofrendas de verano, un éxito en los 70 del escritor Robert Marasco que aquí fue publicada previamente con el título de Holocausto, y que Stephen King confesó como una influencia capital para su famoso texto El Resplandor. Gracias a la nueva edición de la editorial **Minotauro** podemos vivir de nuevo la historia de los Rolfe, una familia inicialmente bien avenida que encuentra una casa de veraneo por un precio increíblemente bajo. Pero lo que debía ser un refugio para unas perfectas vacaciones pronto se convierte en una prisión invisible: la casa se regenera y cobra vida poco a poco mientras ellos se descomponen física y psicológicamente…

De esta descomposición y de algunas otras, incluyendo la de otra perfecta familia americana como la de Poltergeist, hablamos en el programa de la mano de **Juanma González**. Utilizando audios de las películas (incluyendo la olvidada adaptación al cine de la propia Ofrendas de verano, titulada aquí Posesión diabólica, con Oliver Reed y Bette Davis) desgranamos los secretos significados de estas ficciones destinadas a mostrar, en el fondo, la ansiedad económica y social de las familias de cada época. Y es que tener casa, un techo donde cobijarse, es la preocupación número uno de todas ellas…

Los horrores italianos de Ghosthouse, un exploit de terror repleto de muertes juveniles, y otras travesuras como las de William Castle con sus 13 fantasmas y otras aventuras sensacionalistas de los años sesenta también tienen su lugar en este amable recopilatorio. Pero recuerda que las casas encantadas están documentadas desde la Antigua Grecia, con **filósofos** como Atenodoro y la casa embrujada de Atenas, un relato recogido por el mismísimo Plinio el Joven.

No dudes en escuchar el audio de Prohibido contar ovejas que te dejamos más arriba. Puedes encontrarlo, también en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, iVoox, Apple Podcast…