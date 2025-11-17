El dúo cómico responsable de "Pantomima Full", presenta con su humor habitual a un grupo de emprendedores, orgullosos de haber salido de la zona de confort, aspiran a cambiar el mundo y convertirse en poderosos CEOS. Julia (Aura Garrido) es enviada por su padre empresario y dueño del negocio a vigilar y asegurarse de que el coworking de su hermano sea mínimamente rentable.

The Office o Community, sit-com en lugares de trabajo, son dos de las referencias clave que se manejan en Entrepreneurs, serie que va a tope contra la hipocresia de esos empresarios modernos y otras manifestaciones de la corrección política. En esta primera temporada da la impresión de disponer de chistes sin fin a costa de esa nueva ética laboral en la que la identidad y el cliché sustituye el trabajo, sumándose a Muertos S.L como la segunda gran comedia televisiva española ambientada en el ámbito laboral.

