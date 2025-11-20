Los chicos de Par Impar, Juanma González y Dani Palacios, junto a su invitado el crítico Carlos M. Mira, conversan sobre dos películas de los 90 con muchas cosas en común: tanto Memoria Letal como Operación Reno están protagonizadas por mujeres fatales, se desarrollan en la nieve (un punto a favor en el agobiante calor de agosto) y fracasaron estrepitosamente en la taquilla de entonces.

La historia de Memoria Letal gira en torno a Samantha Caine, una aparentemente tranquila maestra de escuela y madre de familia que sufre de amnesia desde hace ocho años. Tras un accidente automovilístico, comienza a recuperar fragmentos de un pasado que desconocía, despertando habilidades letales que no encajan con su vida actual. Este despertar marca el inicio de un viaje frenético para descubrir quién es realmente y por qué su identidad fue borrada.

Memoria letal se ha convertido con los años en un filme de culto dentro del género de acción, reconocido por sus escenas memorables, la química entre sus protagonistas y su mezcla equilibrada de adrenalina y entretenimiento.

El director Renny Harlin, entonces pareja de la protagonista Geena Davis, no tardarían en separarse debido en gran parte al fracaso de La isla de las cabezas cortadas y la aquí presente. Dos películas que, con el paso de los años, han acabado representando a la perfección el sentido del espectáculo de aquella época.

En el podcast de Dani Palacios y Juanma González se explica cómo y por qué fracaso el film, que con el tiempo atesora no pocas frases cómicas dignas de recuerdo (por no mencionar sus escenas de acción).

