Negra, treintañera y en un psiquiátrico: las Dorothy que hundieron la taquilla

El estreno de Wicked el año pasado y el de la segunda parte, Wicked: For Good, este fin de semana, han reavivado una ozmanía que lleva existiendo desde la publicación de la primera entrega de la saga literaria, en 1900. En el Do-Re-Film de esCine esta semana Jesús Blanco López y Sergio Pérez repasan las bandas sonoras de las adaptaciones más singulares que ha tenido la tierra de Oz.

Este mágico mundo ha inspirado a creadores de todo tipo durante un siglo para crear precuelas, preprecuelas, secuelas y versiones de todo tipo. Éxitos y fracasos han acompañado toda esta serie de reinvenciones, plagadas de historias emocionantes.

¿Qué adaptación supuso el reencuentro entre un comercial director y el compositor habitual de Tim Burton, después de que este declarara que prefería volver a servir mesas antes que reanudar su colaboración? ¿En qué telefilm descubrimos la trágica historia de la niña que inspiró a Dorothy... pero con un error garrafal de guion? ¿Cuál de los compositores de todos estos trabajos creó 111 bandas sonoras en tan solo 22 años? ¿En qué versión el hombre de hojalata impone una terrible dictadura? ¿Cómo superó el compositor de Cómo entrenar a tu dragón el reto de crear una partitura nueva y a la vez reconocible en Wicked? ¿Qué adaptaciones hubo mucho antes que el clásico de 1939?

Entre las versiones de los libros destacan dos que fueron auténticos fracasos y con el tiempo han adquirido status de culto. En una de ellas contemplamos a una Dorothy de 34 años rodeada de canciones funky y soul que el público no apreció en su momento. En esa adaptación la encargada de dar vida a Dorothy era Diana Ross con Michael Jackson en el papel de Espantapájaros. En esta película empezamos en Harlem donde Dorothy es una profesora de guardería que busca a su perro Toto al que ha perdido durante una ventisca. Se verá transportada a un mundo maravilloso siguiendo un camino de baldosas amarillas. La película solo recaudó 13 millones de dólares, habiendo costado 24 millones.

¿Cuál es la conexión entre esta producción y el mítico álbum Thriller? ¿Y en qué otra versión Dorothy era llevada a un psiquiátrico para olvidar su experiencia en Oz? ¿Qué gran maestro vivo compuso su fabulosa partitura y con qué dos famosas actrices ha estado casado?

Escucha o descarga el podcast y acompáñanos en la exploración de un paisaje que parece inagotable: el Oz de las películas, de los musicales, de las reinterpretaciones pop, del steampunk… y, sobre todo, el Oz que suena.