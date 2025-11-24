Muere el perturbador Udo Kier, el último actor de genuino culto europeo

Calificar de presencia perturbadora al alemán Udo Kier, fallecido a los 81 años, es no hacer honor a esta figura de las artes europeas. Tampoco calificarlo de actor de culto, aunque buena parte de su filmografía, incluso la más ignota para el espectador casual actual, pueda caer perfectamente en ese contenedor.

Kier, que actuó en los films dedicados a Frankenstein y Dracula amparados por Andy Warhol, que dio el salto al cine americano con Mi Idaho Privado de la mano de Gus Van Sant y se convirtió en el más destacado fetiche de Lars Von Trier, murió este fin de semana en un hospital de Palm Springs (California) tras haber colaborado en centenares de películas de todo pelaje, desde el puro arte y ensayo hasta el cine de explotación más descarado.

No en vano Kier fue amigo de Warhol, pero también de artistas como David Hockney o Keith Haring. A la vez, su rostro misterioso y mirada penetrante le hacían ideal para títulos de terror debidos a Dario Argento, John Carpenter o, incluso, Madonna, que lo "capturó" para su famoso libro Sex y algún videoclip. Pero fueron sus colaboraciones con Fassbinder y Von Trier, del que fue padrino de su hija, las que elevaron su personalidad hasta el título de actor de la Nueva Ola.

Bien es cierto que Kier estaba allí antes que muchos de ellos, que recogieron el testigo de sus colaboraciones cuando el alemán estaba ya bien establecido. Nacido como Udo Kierspe en Colonia, Alemania, en un hospital bombardeado por las Fuerzas Aliadas, se mudó a Londres a los 18 años tras conocer al director Fassbinder en un bar y posteriormente, ya como actor, a Estados Unidos. Kier se declaró siempre como homosexual, algo que consideraba "obvio, pero no importaba, porque lo único que importaba era el papel".

Pero no solo de Fassbinder y títulos como La mujer del jefe de estación, La tercera generación y Lili Marleen se forja una leyenda. Udo Kier se dejó ver en comedias como Ace Ventura, Armageddon, El fin de los días y Blade, casi siempre explotando su inquietante fisionomía. También en la erótica La historia de O, de Just Jaeckin, o en videojuegos como Call of Duty o Command and Conquer, explotando su fría mirada azul para papeles germánicos.