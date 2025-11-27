La confesión de Ernesto Alterio: "Me tienta cumplir esa fantasía"

Ernesto Alterio, que dio vida a Javier en las dos primeras cintas de la saga El otro lado de la cama, asume de nuevo el papel en Todos los lados de la cama. "Cogieron esta idea de volver a encontrarnos con estos personajes veintitrés años después" ha admitido con entusiasmo, reconociendo que es poco habitual en el cine romper el ciclo de una historia para revisitarla con tanta melancolía.

Para él, la oportunidad de reconectar con ese Javier perdido — ahora en medio de una "crisis tremenda"— ha sido un desafío estimulante. En el largometraje, vuelve no solo como el personaje encantadoramente torpe, sino como un padre emocionalmente dependiente.

Alterio ha explicado en Una Hora Contigo que su Javier "no ha madurado emocionalmente, tiene muchas carencias y proyecta sus inseguridades en su hijo" llegando incluso a retenerlo para no afrontar su soledad. El actor ha subrayado que, para él, el equilibrio en este tipo de comedia requiere "un fondo de verdad" más allá del humor.

El teatro, el descanso y la vida más allá del set

En la entrevista también ha ofrecido una reflexión íntima: con el paso de los años, Ernesto ha aprendido a separar su vida personal de sus personajes. "He aprendido a cortarlo y que no me maneje a mí", confiesa, explicando cómo gestiona la carga emocional de encarnar a figuras intensas.

Además, ha destacado lo esencial que es para él el vínculo con el director: "Un buen director te habilita el espacio para que tú puedas jugar y abismarte", ha asegurado, reconociendo el papel del cineasta como guía de su viaje interpretativo.

Una voz veterana

Más allá de la actuación, Alterio ha admitido que tiene ganas de generar su propio material. Ha explorado la pintura y la música como formas de expresión más personales, porque "ser actor muchas veces es contar historias que no son tuyas" y él desea crear algo desde su propio punto de vista. Ha confesado también que ha pensado en dirigir: "Me tienta, tengo esa fantasía", aunque por ahora no se ha concretado.

La vida le ha enseñado a acompañar la inseguridad profesional con paciencia: "Esa incertidumbre sigue estando con los años, pero me he amigado más con ella", ha reflexionado. Ha reconocido que no saber qué proyecto vendrá es parte del oficio, y prefiere ver esa ambigüedad como algo estimulante. Y es que, para Ernesto Alterio, el cine, el teatro y la música no son solo trabajo: son su manera de dialogar con el mundo y consigo mismo.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.