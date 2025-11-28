'La voz de Hind', la película basada en hechos reales de Gaza no conmueve

En un nuevo vídeo de @LDCultura, Juanma Gonzalez comenta la pelicula La voz de Hind, basada en hechos reales ocurridos en la franja de Gaza. Comenta el vídeo, dale like y sigue el canal para futuras actualizaciones. El film apela a nuestra compasión para enmascarar sus debilidades, utilizando un drama real que, efectivamente, resulta devastador, y su faceta de denuncia de la guerra.

29 de enero de 2024. Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. Su nombre: Hind Rajab.

La película está producida por, entre otros, Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer y Alfonso Cuarón. El nuevo largometraje de ficción de Ben Hania celebró su presentación mundial en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde fue recibida con una gran ovación récord de más de 23 minutos y se alzó con el León de Plata-Gran Premio del Jurado del certamen.

La película tuvo su presentación norteamericana en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) y en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, dentro de la sección Perlak, obteniendo el Premio del Público pese a las grandes presiones para premiar al film en otras categorías.