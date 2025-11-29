El misterioso asesinato de cuatro agentes del CNI al mismo tiempo en distintas embajadas

Cuatro ex-oficiales del CNI son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. Los servicios de inteligencia españoles descubren que el nexo de unión entre los cuatro es que participaron hace 35 años en la oculta "Operación Ciénaga", que tuvo lugar en Colombia. En aquella operación participó un quinto oficial de inteligencia que por ahora ha escapado de los asesinos.

Esta es la premisa de Zeta, lo nuevo de Dani de la Torre (La Unidad, Marbella, El desconocido...). Para encontrar a los responsables, el CNI pone al frente de la misión a su mejor miembro, Zeta (Mario Casas), mientras Colombia hace lo propio mandando a Alfa (Mariela Garriga), que parece saber más de Ciénaga que la inteligencia española. En el reparto también encontramos a Luis Zahera.

Mario Casas y Luis Zahera en 'Zeta'.

Dani de la Torre no es la primera vez que se acerca al mundo del espionaje, ya lo hizo en su brillante serie de Movistar Plus+ titulada La Unidad, que contó con 3 temporadas. La película es ambiciosa, como demuestran las localizaciones del rodaje, desde Galicia, Monforte de Lemos y Madrid hasta Tallín (Estonia) y Río de Janeiro. La película se estrenará en Prime Video el 20 de marzo.

Belén Rueda vuelve al terror y lo hace con su hija

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además cómo Belén Rueda vuelve al cine de terror protagonizando la película El vestido. Le acompañan en el reparto Elena Irureta y Belén Écija, su hija en la vida real. La película está dirigida por Jacob Santana (Reversión, Las pelotaris...). Alicia junto a su hija Carla se mudan a una nueva casa y descubre que varias familias que la habitaron sufrieron desgracias inexplicables, especialmente las niñas que vivieron allí. La clave parece estar en un antiguo vestido azul que conecta a Carla con el fantasma de una niña que vivió en la casa hace décadas.

Belén Rueda en 'El vestido'.

Ryan Gosling a años luz de la Tierra

Sony ha publicado el nuevo tráiler de Proyecto Salvación, una historia de ciencia ficción dirigida por los ganadores del Oscar Phil Lord y Christopher Miller (Spider-Man: Un nuevo universo) y protagonizada por Ryan Gosling. El actor da vida al profesor de ciencias Ryland Grace que se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí.

A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo. La película llegará a los cines el próximo 20 de marzo.

Ryan Gosling en 'Proyecto Salvación'.

También nos traen el tráiler de Ídolos, película protagonizada por Óscar Casas y Ana Mena, la historia nos adentra en el mundo de MotoGP donde explora las relaciones humanas entre un padre y su hijo, y el mundo que les rodea. El rodaje de esta gran producción, que se ha desarrollado a lo largo de 10 semanas, rodando en circuitos reales: Circuit of the Americas (Austin), Misano (Italia), Motorland (Aragón), Barcelona, Jerez, Motegi (Japón) y Valencia.

Pincha en el audio para descubrir más detalles de estas y otras noticias como la fecha de estreno y el tráiler de la versión en acción real de Vaiana; el inicio de rodaje de Radicales, la renovación de dos series de la franquicia de Juego de tronos; y el rodaje de Burundanga, película dirigida por José Corbacho.