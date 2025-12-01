Una niña de 11 años espera en la puerta del colegio a que llegue su madre a recogerla. Poco a poco se va quedando sola hasta que aparece un coche con un hombre, es su padre que acaba de salir de la cárcel y con el que la pequeña parece que no tiene mucha relación. Se monta en el coche ante la angustia del espectador, que comprueba cómo el vehículo es robado, y comienza un viaje trepidante.

Así comienza el thriller de acción La educación de Polly McClusky que acaba de llegar a Prime Video. En la siguiente escena, tras una conversación en el coche, vemos a Polly (Ana Sophia Heger), la pequeña, y su padre Nate (Taron Egerton) en un motel de carretera. El padre le está enseñando a su hija cómo noquear a alguien con un bate de béisbol, primero se golpea en la rodilla y una vez en el suelo en la parte trasera de la cabeza.

Taron Egerton en 'La educación de Polly McClusky'.

Lejos de ser violencia gratuita, el espectador descubre muy pronto que se trata de una clase de supervivencia importantísima. Nate ha "molestado" a una banda durante su estancia en la cárcel, banda que ha mandado asesinar a todos sus allegados. Su exmujer y la pareja actual de ésta ya han sido eliminados. Ahora buscan a la pequeña, algo que este padre intenta desesperadamente evitar conduciendo por Nuevo México huyendo no sólo de la banda asesina, sino también de la Policía.

La educación de Polly McClusky, basada en la novela de Jordan Harper, aborda con maestría el género de las mafias y sabe aumentar el suspense mientras va introduciendo a personajes secundarios sin perder la trama principal en ningún momento. Y sin caer en la cursilería, nos adentra poco a poco en una bonita historia de padre e hija, un padre delincuente que está conociendo a su hija por fin. Una hija que poco a poco entenderá que ese hombre lleno de tatuajes y mirada dolorosa quiere lo mejor para ella.

Título original: She Rides Shotgun

Género: Thriller, Acción

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 120 minutos

Dirección: Nick Rowland

Reparto: Ana Sophia Heger, Jamie Bernadette, Goldie Tom, Taron Egerton y Kiko Sánchez.

Fecha de estreno en España: 26 de noviembre

Plataforma: Prime Video

La educación de Polly McClusky no es el único estreno en streaming. A continuación los repasamos todos.

Una luna de miel gay regada de muertes

Movistar Plus+ acaba de estrenar la comedia Adivina quién muere esta noche, una oscura sátira, con tintes de terror muy ligero, sobre una pareja homosexual que se van de vacaciones a Italia para celebrar su décimo aniversario. Quieren aprovechar una escapada romántica antes de que la agencia de adopción les entregue a su hijo.

Todo parece perfecto, hasta que las cosas empiezan a descontrolarse y van asesinando personas de forma totalmente fortuita. Sátira, humor absurdo, situaciones grotescas y muchos malentendidos son el caldo para abordar temas como la paternidad, el amor de pareja y las falsas esperanzas.

Título original: I Don't Understand You

Género: Terror

País: EE.UU, Italia

Año: 2024

Duración: 96 minutos

Dirección: Brian Crano, David Joseph Craig

Reparto: Andrew Rannells, Nick Kroll, Morgan Spector, Nunzia Schiano, Amanda Seyfried

Fecha de estreno en España: 25 de noviembre de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

'Adivina quién muere esta noche'.

Cine navideño

Netflix sigue apostando por el cine de Navidad con la comedia Un robo muy navideño. En este caso dos ladrones novatos han planeado un robo a un famoso centro comercial de Londres la víspera de Navidad. Sin embargo, el plan comienza a complicarse conforme se van enamorando el uno del otro.

Título original: Jingle Bell Heist

Género: Comedia, Romántico

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 96 minutos

Dirección: Michael Fimognari

Reparto: Olivia Holt, Connor Swindells, Lucy Punch

Fecha de estreno en España: 26 de noviembre de 2025

Plataforma: Netflix

'Un robo muy navideño'.

Drama rural

Filmin estrena el drama rural Harvest protagonizada por Caleb Landry Jones, que acaba de estrenar Drácula. Narra la historia de una comunidad rural aislada, de nombre y lugar indeterminados, cuyas vidas de sus habitantes empiezan a cambiar con la llegada inesperada de tres personajes extraños: un cartógrafo, un inmigrante y un banquero.