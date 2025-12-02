¿Está el director Zack Snyder, responsable del primer universo DC, calentando su posible regreso mientras el estudio responsable de cancelarlo, Warner Bros, se pone en venta a postores como Netflix o Paramount? El entusiasmo de los fans ante las últimas publicaciones de Snyder, responsable de El Hombre de Acero y Batman v Superman, además del movimiento #ReleaseTheSnyderCut, así podría indicarlo.

En este vídeo de @LDCultura en Youtube, el canal cultural de Libertad Digital y esRadio, Juanma González te explica lo que está ocurriendo en redes sociales con este asunto relacionado con el cine de superhéroes y el probable regreso de Henry Cavill, Ben Affleck y Gal Gadot a sus papeles en las secuelas de la inconclusa La Liga de la Justicia.

Según informaciones recientes, la posible venta de Warner Bros. Discovery a un tercero abriría la puerta a que la continuidad firmada por Zack Snyder para el universo cinematográfico de DC vuelva a cobrar vida.

En concreto, se señala que algunos posibles compradores, entre ellos fondos respaldados desde Arabia Saudí, estarían interesados no solo en adquirir los activos de Warner, sino también en restaurar la versión de DC ideada por Snyder —incluyendo su elenco clásico (superhéroes como Superman, Wonder Woman, Aquaman, etc.). Este movimiento despertó entusiasmo entre seguidores veteranos de la saga, que desde hace años han pedido una "segunda parte" a la saga iniciada con películas como Man of Steel, Batman v Superman o el corte extendido de Justice League.

Este posible retorno coincide con una situación definitoria para la compañía: Warner Bros. Discovery anunció en 2025 que está "en revisión estratégica", evaluando ofertas de compra por parte de varios gigantes del entretenimiento —incluidos Netflix, Paramount Skydance y Comcast—, con opciones que van desde la adquisición completa hasta la compra parcial de sus divisiones.

Como parte de esa estrategia, WBD tiene planeado dividirse en 2026 en dos empresas: una dedicada a cine/streaming (incluyendo su estudio de películas y series, contenido de DC, HBO/HBO Max, etc.) y otra centrada en sus canales lineales y redes de cable. En ese contexto, la venta del paquete cinematográfico/streaming podría facilitar un reinicio creativo radical —por ejemplo, restaurar el SnyderVerse bajo nuevo liderazgo.

Sin embargo, conviene subrayar que todo esto sigue siendo especulación. De hecho, históricamente la propia Warner declaró hace años que no continuaría con las historias de Snyder tras su versión de Justice League. Por tanto, aunque la venta de Warner Bros. podría cambiar las tornas, no hay nada garantizado.

En definitiva: la potencial venta de Warner Bros. Discovery, junto con los rumores sobre compradores dispuestos a devolver la visión de Zack Snyder, ha reavivado esperanzas —y debates— sobre un posible regreso del SnyderVerse. Pero al tratarse de negociaciones, ofertas y especulaciones, aún es pronto para darlo por hecho.