En Prohibido contar ovejas, Felipe Couselo y su equipo dedicaron un programa completo a los mejores compositores de bandas sonoras del cine. Eso incluye unas cuantas opciones seguras, desde John Williams a Ennio Morricone, pero también otras más variadas como Howard Shore, Jerry Goldsmith o Hans Zimmer.

De todos ellos sonaron algunos de los temas más conocidos, pero la intención de Juanma González, Dani Palacios y el equipo del programa de madrugada de esRadio es siempre bucear en clásicos desconocidos. La obra de estos compositores es tan larga e interesante que da para ello.

Hay compositores clásicos y reconocidos, otros que coquetean con lo experimental, algunos que han iniciado la gran veta de la música electrónica en las bandas sonoras, y otros contemporénos que navegan entre unas y otras, modernizando y actualizando su estilo.

La música no solo cumple varias funciones esenciales dentro de una película, serie o videojuego. No solo acompaña sino que construye significado. refuerza la emoción, guía la historia, crea atmósferas, caracteriza personajes y da identidad a una obra audiovisual. Es un lenguaje paralelo al visual, que influye directamente en cómo el público vive la experiencia.

Pero lo mejor es despertar emociones en el espectador, ya sea relacionadas con la película o simplemente apelando a su memoria y sus sentimientos con una música de enorme calidad.