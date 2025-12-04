Matrix (1999), dirigida por Lana y Lilly Wachowski, se desarrolló a partir de una ambición inusual para su época: combinar filosofía, estética ciberpunk y acción coreografiada con técnicas cinematográficas innovadoras.

En este vídeo del canal @LDCultura, Juanma González desgrana para Libertad Digital y esRadio secretos y curiosidades del film, así como si sigue siendo relevante tantos años después de su estreno, ahora que muchas de sus profecías virtuales se van haciendo realidad.

Culturalmente, Matrix marcó un antes y un después. Su mezcla de filosofía —el mito de la caverna, el escepticismo cartesiano, el transhumanismo— con narrativa de acción atrajo tanto a cinéfilos como al público general. Introdujo en la cultura popular conceptos como "la píldora roja", que más tarde serían reinterpretados en contextos políticos y sociales.

Su estética influyó en videojuegos, moda, publicidad y en toda una generación de cine de ciencia ficción. Además, revitalizó el género al demostrar que podía ser intelectualmente ambicioso sin sacrificar espectacularidad visual. En conjunto, Matrix se consolidó como un referente cultural y tecnológico cuyo impacto aún perdura.