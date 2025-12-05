Cómo Trump resucitó la película de colegas que nadie quería hacer

Las películas de Hora Punta recaudaron lo suyo durante los 90 y los 2000. La fórmula de comedias policiales de colegas, al modelo de Arma Letal, pero adaptadas a tiempos aún más multirraciales, con las artes marciales de Jackie Chan y la lengua afilada del cómico de color Chris Tucker haciendo las veces de "Poli malo, poli peor".

Las tres películas de Hora Punta estrenadas en 1998, 2001 y 2007 fueron grandes éxitos de taquilla. Y la posibilidad de una cuarta siempre estuvo sobre la mesa… hasta que sucedieron cosas. Una de ellas, las acusaciones de abuso sexual al director de los tres films, Brett Ratner, que lleva más de un lustro sin dirigir pese a éxitos (y discutibles películas) como X-Men: La decisión final, El Dragón Rojo o El gran golpe.

Ratner, al igual que Bryan Singer, es amigo personal de Netanyahu y estaría exiliado en Israel a la espera de que el juicio público expire después de que actrices de renombre como Olivia Munn o Natasha Henstridge le señalasen con el dedo del Me Too como una suerte de aprendiz igualmente tóxico de Harvey Weinstein, entre algún que otro escándalo sexual como el relacionado con la expulsión del jefe de Warner Bros, Kevin Tsujihara, por promocionar ilícitamente la carrera de su amante Charlotte Kirk en 2019.

Y llegamos al meollo de la ¿interesante? historia. Tal y como reporta Variety, tiñendo de verdad periodística la oleada de rumores de los últimos días, Hora Punta 4 está oficialmente en desarrollo en Paramount, el estudio regido ahora por el magnate tecnológico David Ellison (hijo del todavía más magnate milmillonario Larry Ellison, fundador de Oracle y amigo personal del presidente, responsable de apoyar financieramente su campaña) después de que el mismísimo Donald Trump en persona solicitase al estudio su puesta en marcha oficial. En efecto, Trump quiere ver Hora Punta 4 y quiere que Jackie Chan y Chris Tucker resuelvan a gritos y patadas un nuevo caso, y quiere verlo en sus dependencias de la Casa Blanca.

Brett Ratner says his budget for Donald Trump's RUSH HOUR 4 is "over $100 million." More via @kimmasters ⬇️⬇️ https://t.co/eThE8QaHWI — Matthew Belloni (@MattBelloni) December 3, 2025

Que el Despacho Oval pida el desarrollo de un sencillo largometraje cómico de acción viene del buen trato que Ratner, efectivamente conocido por su afición a las mujeres más que al buen cine comercial, dirigiese el documental dedicado a Melania Trump que Amazon compró por la no desdeñable cantidad de 40 millones de dólares.

Y el esquema de su financiación en el convulso Hollywood actual sucederá así: la Paramount de Ellison recibirá una tarifa fija de distribución para estrenar la película en cines, pero no financiará la película. Y Warner Bros, el estudio ahora mismo en venta al mejor postor (precisamente Netflix o Paramount andan compitiendo por ella) y que financió las tres primeras películas a través del sello New Line, se quedará con un porcentaje de los ingresos de taquilla antes de que los verdaderos financieros recuperen el dinero.