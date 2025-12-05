Dolor y desolación en la industria al consumarse un movimiento anunciado: la principal plataforma de streaming, la que ha motivado la migración de espectadores de las salas de cine a la pequeña pantalla de sus hogares, se hace con uno de los estudios de mayor tradición cinematográfica y también televisiva de la historia: Warner Bros. y su marca HBO.

Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO, por 82.700 millones de dólares, según anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.

Un movimiento que se vio venir cuando hace escasas horas, el magnate de Oracle, amigo de Trump y propietario flamante de otro estudio, Paramount, se quejó de la situación privilegiada de Netflix a la hora de plantear las condiciones de compra de la empresa que dirige David Zaslav. Una pataleta después de que Warner desestimase la oferta sustentada con dinero de fondos saudíes que apoyaban tanto su OPA como la del estudio rival Comcast, representado por Universal.

La decisión de compra por parte de Netflix supone un "cambio radical", según señala Variety. Durante años el coloso del entretenimiento se ha resistido a las oportunidades de compra de activos tradicionales de Hollywood.



Si la compra se ejecuta, la compañía tendría el catálogo de cine y televisión de Warner Bros y de HBO. Algo que abre nuevas incógnitas, la principal, si esto supondrá la sentencia de muerte definitiva para las cadenas de cines internacionales, que verán ahora cómo uno de sus principales proveedores pasa a manos del adalid del entretenimiento en streaming que ha dejado en casa a la mayoría de espectadores.

Una de las promesas iniciales de Netflix al iniciarse la ronda de negociaciones junto a Paramount-Skydance y Comcast-Universal era que respetaría el estreno de largometrajes del estudio en cines, diversificando su oferta a través de diversas marcas con identidad propia y diferenciada.

Las ofertas por la totalidad o partes de WBD comenzó en octubre con una oferta de Paramount, sustentada por tres fondos saudíes, posiblemente la "más agresiva" de las ofertas hasta el momento con aproximadamente 27 dólares por acción y una oferta por la totalidad de la compañía.

El papel de Trump

A nadie se le escapa que el presidente Donald Trump apuesta claramente por Paramount, estudio regido desde hace muy poco por el magnate tecnológico David Ellison, hijo del buen amigo del presidente y creador de Oracle Larry Ellison.

Y a nadie se le escapa tampoco que, como por otra parte es habitual, el Departamento de Justicia sabrirá una investigación por presunto monopolio al poseer Netflix algunos de los principales estudios de Hollywood y cadenas de cable, además del liderazgo ene l modelo de streaming. Un gigante demasiado grande, pero un gigante no tan amigo como el otro.

Netflix has won the Warner Bros. Discovery bidding war. • WBD is now entering exclusive deal talks with Netflix

• Would give Netflix control of WBD’s studio and streaming assets (IE HBO Max)

• It beat Comcast and Paramount.

• Deal could be formally announced in the coming… pic.twitter.com/zUxqibR3pa — What's on Netflix (@whatonnetflix) December 5, 2025

Netflix, invencible con nuevo catálogo

El catálogo incluirá producciones de HBO como 'The Big Bang Theory', 'Los soprano' o 'Juego de tronos', o películas como 'El mago de Oz' y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como 'Wednesday', 'La casa de papel', 'Los Bridgerton' o 'Adolescencia'.

"Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo", afirmó en el comunicado Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. "Al combinar la increíble colección de series y películas de Warner Bros. —desde clásicos atemporales como 'Casablanca' y 'Ciudadano Kane' hasta clásicos modernos como la saga de Harry Potter— con títulos que definen la cultura como 'Stranger Things', 'KPop Demon Hunters' y 'El juego del calamar'", recoge la agencia Efe.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, aseguró que "el anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar aún a más personas el entretenimiento que más disfrutan".