En compañía del periodista cinematográfico y uno de los responsables de las entrañas del catálogo de FlixOlé, Roberto Morato, los chicos de Par Impar dedican un programa a la negrísima película El caminante, donde Paul Naschy, en su triple faceta de actor, pero también director y guionista como Jacinto Molina, realiza una comedia fantástica de época muy española, muy picante pero muy, muy misántropa.

Tal y como reza la sinopsis de la plataforma, Leonardo, de profesión maleante, recorre los caminos de robo en robo, de asesinato en asesinato. Necesita un criado y se lo roba a un ciego. Despoja luego de todos sus ahorros a un pobre granjero que le dio albergue. Su siguiente presa será un rico y avaro comerciante que, aún escoltado, viaja con mucho dinero encima.

