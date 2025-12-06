Si te dan a elegir, cómo pasarías la eternidad y, lo más importante, con quién. Esta es la premisa de Eternity, uno de los grandes títulos que llegan a los cines esta semana. En total, 11 son las películas que se estrenan. Además tenemos cine quinqui al más puro estilo de los 80 con Golpes; el sentimiento de abandono por parte de las hijas de un importante director de cine en Valor sentimental, y un turista que hace la vida imposible al responsable de un chiringuito en Playa de lobos. Cine de terror, de animación, dramas e historias románticas, las repasamos todas.

Atrapados en el limbo

Desde La decisión de Sophie en 1982 no habíamos visto una decisión tan peliaguda. En Eternity cuando te mueres viajas en un misterioso tren al más allá. El destino es una especie de estación central donde el recién fallecido se da de bruces con la burocracia. Tiene una semana para decidir dónde y con quién pasar la eternidad. Ese limbo está repleto de stands como si de una feria se tratara: un paraíso marxista (lo mismo este funciona por primera vez), una eternidad libertina, un mundo jurásico, uno sin hombres... las opciones son casi infinitas.

Larry (Miles Teller) acaba de morir de anciano. Cuando está en plena decisión de qué eternidad escoger, llega su mujer Joan (Elizabeth Olsen). El problema surge cuando aparece Luke (Callum Turner), el primer marido de Joan. Era un apuesto piloto y murió en la guerra de Corea hace 67 años, los mismos años que lleva esperando en el limbo para pasar la eternidad junto a su esposa. ¿A quién elegirá Joan? De Luke sólo tiene el recuerdo de la pasión, murió cuando llevaban sólo dos años casados. Con Luke tuvo una familia y ha pasado toda una vida, lo que implica también momentos malos e incluso aburridos.

Título original: Eternity

Género: Comedia - Romántica - Ciencia-ficción

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 112 minutos

Director: David Freyne

Reparto: Miles Teller, Elizabeth Olsen, Callum Turner, Da'Vine Joy Randolph

Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025

Distribuidora: A24

Cine quinqui

Rafael Cobos es el guionista habitual de Alberto Rodríguez. Hace poco debutó en la dirección con la serie El hijo zurdo, que podéis ver en Movistar Plus+. Ahora hace lo propio pero en el cine con Golpes, una película que recuerda al cine quinqui de los años 80. De hecho, la historia nos sitúa en la Sevilla de aquella década cuando Migueli (Jesús Carroza), un delincuente que acaba de salir de la cárcel, necesita dinero. Para ello reúne a su antigua banda para cometer diferentes atracos a bancos y joyerías. El policía encargado de atraparlo es Sabino (Luis Tosar), su propio hermano.

Título original: Golpes

Género: Thriller

País: España

Año: 2025

Duración: 102 minutos

Director: Rafael Cobos

Reparto: Luis Tosar, Jesús Carroza, Cristina Alcázar

Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025

Distribuidora: A Contracorriente Films

Luis Tosar y Jesús Carroza en 'Golpes'.

La paternidad de un director de cine

De Noruega llega Valor sentimental, la historia de dos hermanas que están en pleno duelo por la muerte de su madre. Cuando están decidiendo qué hacer con sus cosas y su casa reaparece Gustav (Stellan Skarsgård), su padre que llevaba años divorciado de su madre. Gustav es un importante director de cine que se ha perdido la infancia de sus hijas. Nora (Renate Reinsve), la hermana pequeña, es actriz y es la que peor lleva la vuelta del padre. Este le ofrece el papel protagonista de su próxima película, es la primera vez que le ofrece trabajo. Ella lo rechaza.

Drama donde nos adentramos en las tensiones familiares en el que se reabren viejas heridas y hay demasiados silencios incómodos. Renate Reinsve se confirma como la gran estrella europea de la interpretación, digna heredera de actrices como Catherine Deneuve o Sophia Loren.

Título original: Sentimental value

Género: Drama - Comedia

País: Alemania - Dinamarca - Francia - Noruega - Suecia

Año: 2025

Duración: 135 minutos

Director: Joachim Trier

Reparto: Elle Fanning, Stellan Skarsgård, Renate Reinsve

Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025

Distribuidora: Elástica Films

El turista imposible

En Playa de lobos encontramos un duelo interpretativo entre Dani Rovira y Guillermo Francella. Manu trabaja en un chiringuito de playa en el que un turista, Klaus, se niega a abandonar la última tumbona que queda por recoger antes de cerrar. Sin embargo, Manu empieza a sospechar que Klaus no está allí por casualidad y que no es quien dice ser, un argentino residente en Suecia. ¿Quién es Klaus? ¿Qué esconde Manu?

Título original: Playa de lobos

Género: Comedia

País: Argentina, España

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Javier Veiga

Reparto: Guillermo Francella, Dani Rovira, Marta Hazas, Antonia San Juan, Javier Veiga

Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025

Distribuidora: TriPictures

'Playa de lobos'.

Comedia romántica

Óscar Casas y Ana Jara protagonizan Me has robado el corazón, comedia romántica en la que un joven ingeniero conoce a una joven a través de una app de citas. No busca el amor, sólo una conductora que sin saberlo lo saque de Madrid tras robar un banco. Lo que él no contaba es que en el camino le pueden robar el corazón.

Título original: Me has robado el corazón

Género: Comedia, Romántica

País: España

Año: 2025

Duración: (No proporcionada)

Dirección: Chus Gutiérrez

Reparto: Óscar Casas, Ana Jara, Luis Zahera, Antonio Pagudo, Miguel de Lira, Ana Milán, Arturo Valls, Francis Lorenzo, Monti Castiñeiras

Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025

Distribuidora: Sony Pictures

'Me has robado el corazón'.

Terror, animación y corrupción

Además se estrena la secuela de terror Five Nights At Freddy's 2 donde los animatronics del restaurante Freddy’s vuelven a dejar un reguero de sangre a su paso; el drama español La tierra de Amira sobre un agricultor que atropella a una temporera marroquí; la película panameña Papeles, basada en el escándalo de los Panama Papers; y tres películas de animación: la española Hanna y las navidades olvidadas, la australiana 200% Wolf: Pequeño gran lobo y la holandesa Tommy Tom: En busca del peluche perdido.

Pincha en el audio para descubrir, sin spoilers, los detalles de todas las películas y saber cuál merece más la pena pasar por taquilla.