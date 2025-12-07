La Navidad en sus manos 2

Salva, un buscavidas con más suerte que sentido común, vuelve en esta divertida secuela navideña. Tras haber sustituido accidentalmente a Papá Noel en la primera película, ahora se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan con arruinar la Navidad.

Con su estilo torpe pero entrañable, Salva deberá arreglárselas para salvar las fiestas una vez más, enfrentando enredos, personajes disparatados y situaciones absurdas al más puro estilo de la comedia española. Una aventura familiar cargada de humor, espíritu navideño y segundas oportunidades.

Título original: La Navidad en sus manos 2

Género: Comedia, familiar

País: España

Año: 2025

Duración: 94 minutos

Dirección: Joaquín Mazón

Reparto: Santiago Segura, Ernesto Sevilla, Pablo Chiapella

Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025

Plataforma: Netflix

Revisionar clásicos

Este viernes FlixOlé incorpora a su catálogo Paseando a Miss Daisy. La icónica película protagonizada por Morgan Freeman y Jessica Tandy ganadora del Oscar en 1989 es un comedia dramática que narra la historia de una antipática anciana que se ve obligada a viajar con a un chófer negro para que la lleve de paseo. Al principio, reina la desconfianza entre ellos pero poco a poco irán forjando una bonita relación de amistad entre ellos.

'Paseando a Miss Daisy'.

Cine navideño: bueno, malo y regular

Cada Navidad Claire Clauster es quien mantiene unida a su caótica pero entrañable familia con su perfección al hornear, envolver y organizar todo. Sin embargo, este año sus hijos y su distraído marido se sumergen en sus propios problemas y se olvidan de ella.

Cuando notan su ausencia, Claire ya ha decidido vivir su propia aventura navideña lejos del caos doméstico. Mientras su familia intenta recuperarla y salvar las fiestas, ella redescubre el verdadero espíritu de la Navidad al ponerse a sí misma en primer lugar.

Título original: Oh. What. Fun.

Género: Comedia, Familia, Drama, Navidad

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 1 hora y 57 minutos

Dirección: Michael Showalter

Reparto: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Dominic Sessa

Fecha de estreno en España: 3 de diciembre de 2025 (en Amazon Prime Video)

Plataforma: Amazon Prime Video

El secreto de Papá Noel

Taylor acepta disfrazarse de Papá Noel en un complejo turístico para poder pagar las clases de esquí de su hija. Mientras cumple con su inesperado papel, trabaja junto al gerente Matthew y descubre la alegría de las fiestas en un entorno lleno de magia navideña.

Con risas, travesuras y momentos entrañables, Taylor encuentra también una oportunidad para el amor, aprendiendo que a veces los desafíos se convierten en oportunidades para conectar con los demás y disfrutar de la verdadera esencia de la temporada festiva.

Título original: My Secret Santa

Género: Comedia, Romance

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 90 minutos

Dirección: Mike Rohl

Reparto: Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold, Tia Mowry

Fecha de estreno en España: 3 de diciembre de 2025 (en Netflix)

Plataforma: Netflix

Esta es la historia real de la reportera rusa Anna Politkóvskaya, una periodista empeñada en sacar a la luz la realidad de la guerra en Chechenia más allá de la versión oficial ofrecida por el gobierno ruso.

Producida por Sean Penn y protagonizada por Maxine Peake, Ciaràn Hinds y Jason Isaacs. "Crónicas de guerra" comienza en 2004, cuando Politkóvskaya sufre una extraña intoxicación en el avión que la lleva a Beslán para negociar con los terroristas chechenos. La película viaja entonces cinco años atrás, cuando es elegida por Dmitri Murátov, su jefe en el periódico Nóvaya Gazeta, para viajar a Chechenia y convertirse en 'corresponsal del pueblo': alguien sensible, empático, tenaz y dispuesto a enfrentarse a los poderosos haciendo preguntas difíciles, aunque eso implique cabrearlos.

Título original: Words of War

Género: Drama, Thriller

País: Reino Unido

Año: 2025

Duración: 117 minutos

Dirección: James Strong

Reparto: Maxine Peake, Ciarán Hinds, Jason Isaacs, Ian Hart, Ellie Bamber, Harry Lawtey

Fecha de estreno en España: 3 de diciembre de 2025

Plataforma: Movistar Plus+

La familia McMullen

Barry McMullen busca rehacer su vida amorosa mientras intenta entender las torpezas sentimentales de sus hijos veinteañeros. Al mismo tiempo, Patrick y Molly afrontan sus propios miedos y deseos aprendiendo que el amor mantiene a la familia unida.

Título original: The Family McMullen

Género: Drama, Familia

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 110 minutos

Dirección: Edward Burns

Reparto: Edward Burns, Michael McGlone, Bryan Fitzgerald (I)

Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025 (en HBO Max)

Plataforma: HBO Max

Fantasía, psicópatas y los Fraggle Rock

Además, Netflix estrena cinco películas más: la noruega Trol 2 sobre antiguas leyendas, enfrentamientos épicos y sacrificios inesperados; Jay Kelly con George Clooney, Laura Dern y Adam Sandler; la sudafricana Amor y vino, sobre cambios de identidad; la película india de suspense Stephen, donde un psiquiatra tiene que enfrentarse a un asesino que confiesa haber secuestrado a nueve niñas; y el drama filipino Ojalá me lo hubieras dicho.

Movistar Plus+ por su parte estrena El banco de Dave 2, en donde un hombre que fundó su propio banco lucha contra las empresas de microcréditos, mientras Apple TV+ estrena para los nostálgicos Ha llegado la nieve a Fraggle Rock.

'El primer asesinato'.

Filmin sube a su catálogo dos nuevos títulos: la panameña Querido trópico sobre una anciana casi senil y su cuidadora, y El primer asesinato, precuela de la exitosa saga Los casos del departamento Q.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers para no pasar horas buscando en los menús de las plataformas.