La Navidad en sus manos 2
Netflix
Salva, un buscavidas con más suerte que sentido común, vuelve en esta divertida secuela navideña. Tras haber sustituido accidentalmente a Papá Noel en la primera película, ahora se enfrenta a nuevos desafíos que amenazan con arruinar la Navidad.
Con su estilo torpe pero entrañable, Salva deberá arreglárselas para salvar las fiestas una vez más, enfrentando enredos, personajes disparatados y situaciones absurdas al más puro estilo de la comedia española. Una aventura familiar cargada de humor, espíritu navideño y segundas oportunidades.
Título original: La Navidad en sus manos 2
Género: Comedia, familiar
País: España
Año: 2025
Duración: 94 minutos
Dirección: Joaquín Mazón
Reparto: Santiago Segura, Ernesto Sevilla, Pablo Chiapella
Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025
Plataforma: Netflix
Revisionar clásicos
Este viernes FlixOlé incorpora a su catálogo Paseando a Miss Daisy. La icónica película protagonizada por Morgan Freeman y Jessica Tandy ganadora del Oscar en 1989 es un comedia dramática que narra la historia de una antipática anciana que se ve obligada a viajar con a un chófer negro para que la lleve de paseo. Al principio, reina la desconfianza entre ellos pero poco a poco irán forjando una bonita relación de amistad entre ellos.
Cine navideño: bueno, malo y regular
Oh. What. Fun.
Prime Video
Cada Navidad Claire Clauster es quien mantiene unida a su caótica pero entrañable familia con su perfección al hornear, envolver y organizar todo. Sin embargo, este año sus hijos y su distraído marido se sumergen en sus propios problemas y se olvidan de ella.
Cuando notan su ausencia, Claire ya ha decidido vivir su propia aventura navideña lejos del caos doméstico. Mientras su familia intenta recuperarla y salvar las fiestas, ella redescubre el verdadero espíritu de la Navidad al ponerse a sí misma en primer lugar.
Título original: Oh. What. Fun.
Género: Comedia, Familia, Drama, Navidad
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 1 hora y 57 minutos
Dirección: Michael Showalter
Reparto: Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Dominic Sessa
Fecha de estreno en España: 3 de diciembre de 2025 (en Amazon Prime Video)
Plataforma: Amazon Prime Video
El secreto de Papá Noel
Netflix
Taylor acepta disfrazarse de Papá Noel en un complejo turístico para poder pagar las clases de esquí de su hija. Mientras cumple con su inesperado papel, trabaja junto al gerente Matthew y descubre la alegría de las fiestas en un entorno lleno de magia navideña.
Con risas, travesuras y momentos entrañables, Taylor encuentra también una oportunidad para el amor, aprendiendo que a veces los desafíos se convierten en oportunidades para conectar con los demás y disfrutar de la verdadera esencia de la temporada festiva.
Título original: My Secret Santa
Género: Comedia, Romance
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 90 minutos
Dirección: Mike Rohl
Reparto: Alexandra Breckenridge, Ryan Eggold, Tia Mowry
Fecha de estreno en España: 3 de diciembre de 2025 (en Netflix)
Plataforma: Netflix
Crónicas de guerra
Movistar Plus+
Esta es la historia real de la reportera rusa Anna Politkóvskaya, una periodista empeñada en sacar a la luz la realidad de la guerra en Chechenia más allá de la versión oficial ofrecida por el gobierno ruso.
Producida por Sean Penn y protagonizada por Maxine Peake, Ciaràn Hinds y Jason Isaacs. "Crónicas de guerra" comienza en 2004, cuando Politkóvskaya sufre una extraña intoxicación en el avión que la lleva a Beslán para negociar con los terroristas chechenos. La película viaja entonces cinco años atrás, cuando es elegida por Dmitri Murátov, su jefe en el periódico Nóvaya Gazeta, para viajar a Chechenia y convertirse en 'corresponsal del pueblo': alguien sensible, empático, tenaz y dispuesto a enfrentarse a los poderosos haciendo preguntas difíciles, aunque eso implique cabrearlos.
Título original: Words of War
Género: Drama, Thriller
País: Reino Unido
Año: 2025
Duración: 117 minutos
Dirección: James Strong
Reparto: Maxine Peake, Ciarán Hinds, Jason Isaacs, Ian Hart, Ellie Bamber, Harry Lawtey
Fecha de estreno en España: 3 de diciembre de 2025
Plataforma: Movistar Plus+
La familia McMullen
HBO Max
Barry McMullen busca rehacer su vida amorosa mientras intenta entender las torpezas sentimentales de sus hijos veinteañeros. Al mismo tiempo, Patrick y Molly afrontan sus propios miedos y deseos aprendiendo que el amor mantiene a la familia unida.
Título original: The Family McMullen
Género: Drama, Familia
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 110 minutos
Dirección: Edward Burns
Reparto: Edward Burns, Michael McGlone, Bryan Fitzgerald (I)
Fecha de estreno en España: 5 de diciembre de 2025 (en HBO Max)
Plataforma: HBO Max
Fantasía, psicópatas y los Fraggle Rock
Además, Netflix estrena cinco películas más: la noruega Trol 2 sobre antiguas leyendas, enfrentamientos épicos y sacrificios inesperados; Jay Kelly con George Clooney, Laura Dern y Adam Sandler; la sudafricana Amor y vino, sobre cambios de identidad; la película india de suspense Stephen, donde un psiquiatra tiene que enfrentarse a un asesino que confiesa haber secuestrado a nueve niñas; y el drama filipino Ojalá me lo hubieras dicho.
Movistar Plus+ por su parte estrena El banco de Dave 2, en donde un hombre que fundó su propio banco lucha contra las empresas de microcréditos, mientras Apple TV+ estrena para los nostálgicos Ha llegado la nieve a Fraggle Rock.
Filmin sube a su catálogo dos nuevos títulos: la panameña Querido trópico sobre una anciana casi senil y su cuidadora, y El primer asesinato, precuela de la exitosa saga Los casos del departamento Q.
