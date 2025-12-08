Sirat de Oliver Laxe y la brasileña El agente secreto, nominadas a mejor película extranjera en los Globos de Oro. No es la única nota de color europeo o latino en los premios, considerados tradicionalmente la antesala de los Oscar: el cineasta mexicano Guillermo del Toro optará al Globo de Oro a mejor director por Frankenstein, según anunció este lunes la organización de estos premios, que se celebrarán el próximo 11 de enero en Los Ángeles.

En esta categoría, Del Toro compite con Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra), Ryan Coogler (Los pecadores), Jafar Panahi (Un simple accidente), Joachim Trier (Valor sentimental) y Chloé Zhao (Hamnet).

La elección de la Prensa Extranjera en película dramática prolonga las distinciones a Netflix nombrando a Frankenstein, como una de las princiaples contendientes, seguida de Hamnet, Un simple accidente, El agente secreto, Valor sentimental y Los pecadores competirán por el Globo de Oro a mejor película de drama.

Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), Jesse Plemons (Bugonia), Timothée Chalamet (Party Supreme), Lee Byung.Hun (No Other Choice), George Clooney (Jay Kelly) e Ethan Hawke (Blue Moon) competirán por el Globo de Oro en la categoría a mejor actor en una película de comedia o musical.

Cynthia Erivo (Wicked: For Good), Emma Stone (Bugonia) y Amanda Seyfried (El testamento de Anne Lee) fueron nominadas al Globo de Oro a mejor actriz, según anunció este lunes la organización. En esta categoría también están nominadas Rose Byrne por su papel en Si pudiera, te daría una patada y Chase Infiniti, por Una batalla tras otra.

Como mejor película de animación llama la atención la inclusión de Guardianes de la noche: La Fortaleza Infinita, una de las películas más taquilleras del año, así como la igualmente exitosa Zootropolis 2 de Disney, ahora en cartel. Los otros títulos son Las guerreras K-Pop de Netflix, Elio de Pixar y Little Amelie.

Globos de Oro televisivos

El ámbito de la pequeña pantalla, las series Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio y The Studio son las candidatas al Globo de Oro a mejor serie de comedia o musical.

Como mejor serie dramática, las nominadas son La diplomática, The Pitt, Pluribus, Separación, Slow Horses y The White Lotus recibieron este lunes una nominación al Globo de Oro en la categoría de mejor serie de drama.