Todo lo que se sabe hasta ahora de 'Torrente: Presidente' tras la revelación de Santiago Segura

La aparición de Santiago Segura en El Hormiguero de Pablo Motos anunciando el estreno de la sexta entrega de Torrente el 13 de marzo de 2026 disparó de nuevo la conversación en redes sociales y entre los espectadores sobre la nueva aventura del expolicía del Atlético más sucio y pervertido del cine español.

Este verano, Segura sorprendió al personal dejándose ver caracterizado como el personaje en algunas escenas rodadas en exteriores y donde el personaje amagaba con convertirse en un líder político de un partido sospechosamente parecido a VOX. Y así ha sucedido a cuentagotas desde entonces hasta principios de noviembre, cuando el rodaje se dio por finalizado.

Tal y como recuerda Europa Press, la saga Torrente, con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores, es la segunda franquicia más taquillera del cine español, solo por detrás de Ocho apellidos vascos y sus secuelas. La primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), recaudó unos 10,9 millones de euros, cifra significativa para el cine español de finales de los años noventa.

Así que… ¿Qué se sabe hasta ahora del film, que tiene fecha de estreno establecida y está en fase de posproducción y montaje, y que naturalmente el propio Segura mantiene en secreto y guardado bajo siete llaves?

Contenido polémico

"Tengo las maletas hechas para irme del país el 14 de marzo", bromeó Segura en el programa de Antena 3 tras anunciar la fecha de estreno en el cine. Está claro que el actor y director está aprovechando el cambio de vientos políticos y culturales, con ese tan cacareado fin de la "era Woke", para canalizar una nueva aventura de Torrente.

"Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no cabe en la ficción. Los que sois fans de Torrente, id a ver la película; los que tenéis sensibilidad, no vayáis, por favor. Es una película que es para reírse, es ficción y en la ficción cabe todo".

¿Se habrá contenido Segura a la hora de mostrar desnudos o humillaciones a determinados colectivos, siempre en tono paródico y crítico, como en otras ocasiones?

Cameos

Tal y como desveló en exclusiva Libertad Digital, el film contaría con un cameo de Mariano Rajoy, estos días de promoción en los medios debido a la publicación de su libro El arte de gobernar. Pero el alud de famosos que se dejarán caer por la película probablemente dejen sin respiración al público, e incluirán personajes relevantes del panorama reciente, como fue el caso de Belén Esteban o David Bisbal en entregas previas.

Política

Aunque en toda la saga se tratan clichés sociales y políticos propios y españoles, al parecer la sátira política será el centro de la trama en esta ocasión, lo que motivaría cameos y la parodia de acontecimientos propios de este área.

Torrente, personaje machista, racista, homófobo y franquista, apareció en las primeras imágenes del rodaje ofreciendo un mitin desde un balcón rodeado de banderas españolas y bajo las siglas del partido político ficticio NOX, de parecido evidente a la formación de Santiago Abascal. Esa similitud, paradójicamente, provocó reacciones adversas por parte de simpatizantes de ese partido, molestos por la identificación que quizá se hacía con las discutibles características del personaje. Pero no tan paradójicamente, otros no se sintieron para nada molestos y ensalzaron aún más los valores del personaje de ficción.

Segura pidió entonces a la audiencia que esperara y no juzgara todavía "una película que ni siquiera se ha visto". Recordó que el partido NOX es una caricatura, no una realidad. Pidió por último no confundir la ideología del personaje con la del autor ni con la de la propia película.

Elecciones

Dada la habilidad de Segura con el marketing, sobradamente conocida, se lleva meses especulando con la posibilidad de que el estreno de Torrente, presidente coincida con unas más que posibles elecciones generales. Con Pedro Sánchez crecientemente acorralado en su propio partido, el ya inexistente apoyo de Junts, por no hablar de las polémicas de corrupción familiares que atañen a su propia persona, puede que la resistencia del presidente esté ya realmente resentida como para aguantar hasta 2027, como sigue siendo su intención.

Duración

Al parecer, Torrente 6 será la más breve de la saga y su duración rondará apenas los 80 minutos. La razón, la pérdida de atención de un público adicto a mirar las pantallas del móvil incluso en medio de una proyección de cine, algo que lamenta el propio Segura. El actor y director quiere, no obstante, que todo el mundo esté atento durante la película y ha decidido poner las cosas algo más fáciles en ese sentido.

"En películas de 90 o 95 minutos y la gente tiene que sacar el móvil… me parece tan triste, macho" dijo Segura en el podcast Las aventuras del mago More, ahora mismo de promoción por su doblaje en la película Bob Esponja: una aventura pirata, que se estrena el 25 de diciembre.