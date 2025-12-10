Los Goonies se estrenó en 1985 y se convirtió en un gran éxito de taquilla. El director de Superman y el de E.T., Richard Donner y Steven Spielberg, unieron sus talentos en una película de aventuras infantiles que se acabaría convirtiendo en uno de los símbolos máximos de la generación del videoclub.

Y ese título verdaderamente representativo de los 80, convertido en mito de toda una década y camiseta de orgullosos miembros de la generación Millenial y VHS, cumple ahora la nada despreciable cantidad de 40 años. Un aniversario que ha motivado su reestreno en cines españoles durante este próximo fin de semana de diciembre de 2025.

¿Realmente es tan buena Los Goonies? ¿Se mantiene bien? ¿Realmente importa? Estas cuestiones y otros secretos y recuerdos son el centro de este nuevo Par Impar de la mano de Juanma González y Dani Palacios, que disfrutan como nunca sacando a colación todos los secretos de la película del ya fallecido Richard Donner, responsable también de Superman, Arma Letal o Los fantasmas atacan al jefe.

Al descubrir un antiguo mapa del tesoro en el ático de uno de ellos, una pandilla de amigos se embarcan en una misión para encontrar la legendaria fortuna del pirata Willy el Tuerto. Su objetivo: salvar sus hogares de ser demolidos por una constructora. En el camino deberán sortear trampas, resolver acertijos y escapar de los criminales Fratelli, que también quieren el tesoro.