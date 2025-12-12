Crítica de 'Puñales por la espalda 3: De entre los muertos': ya en Netflix

Puñales por la espalda: De entre los muertos es la tercera entrega de la popular saga de misterio protagonizada por el detective Benoit Blanc, creada, escrita y dirigida por Rian Johnson y estrenada en Netflix el 12 de diciembre de 2025tras su paso por cines a finales de noviembre.

En esta nueva historia, Blanc (interpretado nuevamente por Daniel Craig) se enfrenta a uno de sus casos más desconcertantes y siniestramente complejos hasta la fecha. La trama se desarrolla en un pequeño pueblo con un pasado oscuro y una antigua iglesia donde ocurre un asesinato aparentemente imposible: un hombre muere dentro de una habitación sellada en condiciones que desafían la lógica.

La película continúa la tradición del género whodunit al estilo de Agatha Christie que caracteriza la serie Puñales por la espalda, combinando una narrativa ingeniosa con una crítica social sutil y un misterio que mantiene al espectador adivinando hasta el final.