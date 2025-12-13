La realidad supera la ficción y Roofman: Un ladrón en el tejado es buena prueba de ello. Es el principal título de una semana de estrenos más pequeños e independientes debido a que la semana que viene llega como una apisonadora Avatar. En total llegan a la cartelera 9 títulos que incluyen cine histórico, de animación, de terror, distópico brasileño y drama. Los repasamos todos.

Sorprendente historia real de un ladrón

Jeffrey Manchester existió, y existe en la vida real. Su increíble historia ha sido llevada al cine en Roofman: Un ladrón en el tejado. El joven era militar y tenía un futuro en el ejército. Sin embargo, no atravesaba su mejor momento, estaba divorciado y no podía dar todo lo que quería a sus hijos. Jeffrey se caracterizaba por ser muy observador. Así ideó un ingenioso robo, entrar en los McDonald’s abriendo un agujero en el tejado. Cuando los empleados abrían la tienda por la mañana, los sorprendía y encerraba en la cámara frigorífica. No sin antes asegurarse de que todos se hubieran puesto el abrigo. Los testigos de sus robos siempre destacaban lo educado que era.

El encargado de dar vida a Jeffrey Manchester es el actor Channing Tatum, que también es productor de la película. Este ingenioso ladrón terminó siendo capturado tras haber robado en más de 60 restaurantes McDonald’s en EE.UU. Sin embargo, no pasó demasiado tiempo en la cárcel ya que consiguió fugarse, una vez más empleando su ingenio. Él estaba convencido de que a los fugados les echaban el guante porque intentaban huir rápidamente y eran capturados en algún control de carretera, trenes o aeropuertos.

Por ello decidió no huir, de momento. Necesitaba un sitio en el que no levantara sospechas y no fuera molestado. De esta forma se ocultó durante seis meses en una tienda Toys "R" Us esperando a que pasase la tormenta y se olvidaran de él. Desde su refugio llegó a crearse una doble vida con astucia. Descubre sin spoilers más detalles pinchando en el audio.

Título original: Roofman

Género: Comedia, Thriller

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 126 minutos

Dirección: Derek Cianfrance

Reparto: Channing Tatum, Kirsten Dunst, Juno Temple, Tony Revolori, Lakeith Stanfield, Melonie Diaz, Peter Dinklage, Ben Mendelsohn

Fecha de estreno en España: 12 de diciembre de 2025

Distribuidora: Diamond Films

'Roofman: Un ladrón en el tejado'.

La vida de Jesús

A las puertas de la Navidad llega a la cartelera El Rey de Reyes, película de animación en la que un padre le cuenta a su hijo la historia de Jesús. Lo que al principio empieza como una simple narración antes de dormir se transforma en una experiencia trascendental que llevará al niño a un viaje de transformación espiritual ya que la imaginación del pequeño hará que pueda caminar al lado de Jesús, presenciando los milagros que realizó, siendo parte de las pruebas que enfrentó y entendiendo el profundo significado de Su sacrificio en la cruz.

Título original: The King of Kings

Género: Animación

País: Corea del Sur – EE.UU.

Año: 2025

Duración: 101 minutos

Dirección: Seong-ho Jang

Fecha de estreno en España: 12 de diciembre de 2025

Distribuidora: Contracorriente Films

'El Rey de Reyes'.

La huida de judíos por la frontera española

Frontera nos sitúa en la España de la inmediata posguerra, concretamente en 1943. Nos situamos en un pueblo fronterizo de los Pirineos donde Manel Grau (Miki Esparbé) es el funcionario encargado del puesto fronterizo. La película cuenta un hecho real y poco conocido, el de los judíos que cruzaban la frontera española con Francia tras la invasión del país vecino por parte de los nazis.

Título original: Frontera

Género: Thriller, Histórica

País: Bélgica, España

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Judith Colell

Reparto: Miki Esparbé "Manel", Maria Rodríguez Soto "Mercè", Asier Etxeandía "José Antonio", Bruna Cusí "Juliana", Jordi Sánchez "Ovidi"

Fecha de estreno en España: 12 de diciembre de 2025

Distribuidora: Filmax

Ningún matrimonio es perfecto

Hay parejas que parecen muy felices pero que a lo mejor no lo son tanto. En Fragmentos vemos a una pareja joven que lleva muchos años casada. Están a punto de divorciarse. Raúl (Manu Vega) convence a Alba (Asia Ortega) para hacer una escapada a Lanzarote como último intento por arreglar la relación. Se hospedan en una casa rural regentada por Irene (Emma Suárez), una mujer madura que está a punto de casarse con Ben (José Luis García Pérez). La convivencia de las dos parejas será un terremoto emocional para todos.

Título original: Fragmentos

Género: Drama

País: España

Año: 2025

Duración: 90 minutos

Dirección: Horacio Alcalá

Reparto: Emma Suárez, Asia Ortega, Manuel Vega, Sonia Almarcha, José Luis García Pérez

Fecha de estreno en España: 12 de diciembre de 2025

Distribuidora: AF Pictures

Cine carcelario y distopía brasileña

De Italia llega La vida fuera, una historia que nos lleva a la Roma de 1980 donde una escritora sufre una gran frustración ante el rechazo de las editoriales a su obra más ambiciosa que le ha costado diez años de escritura. Un robo la llevará a la cárcel donde conocerá a un grupo de reclusas que transforman su visión del mundo. Una vez en libertad, entablará un vínculo especial con una mujer marcada por la militancia.

De Brasil llega una historia distópica en la que llegada una edad el gobierno te lleva por la fuerza a una colonia. En El sendero azul vemos cómo Tereza se resiste al cumplir los 77 años a ese futuro obligado. Por ello, emprende una huida por el Amazonas.

'El sendero azul'.

Comunas de sexo tántrico, terror y animación

Además se estrena Aro berria, donde un grupo de jóvenes se une a una comuna en el San Sebastián de 1978 tras fracasar en su huelga en la fábrica; la película de terror Balearic, donde otro grupo de jóvenes que se cuelan en la piscina de una lujosa casa son retenidos por tres feroces perros; y la película de animación checa Los misteriosos cuentos del manzano.