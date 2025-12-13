Top definitivo de las mejores y peores películas (y series) de 2025

Llega el final del año 2025 y con ello la hora de hacer listas, muchas listas. Y en Par-Impar, Dani Palacios y Juanma González se han afanado con la suya propia de las mejores películas del año, dedicando también un buen rato a las peores (y sí, a las series de televisión).

En este top definitivo se habla de Superman, pero también de películas más desconocidas como Sueños de Trenes. De taquillazos como Formula 1, pero también de films más intimistas como Blue Moon. De todo, como en botica. De modo que no pierdas este nuevo programa de fin de año de Par-Impar, podcast de cine de esRadio y Libertad Digital.

