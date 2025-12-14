La impactante historia real de un ladrón que entraba por los tejados

Roofman: Un ladrón en el tejado está basada en una increíble historia real; a veces, la realidad supera a la ficción. La película cuenta la historia de Jeffrey Manchester, un exmilitar que no atravesaba su mejor momento, estaba divorciado y tenía dos hijos. Jeffrey quería dar a sus hijos regalos materiales que compensasen su ausencia; el problema es que no tenía dinero. Si algo le caracterizaba era ser muy observador.

De esa forma, ideó un ingenioso robo: entrar en los McDonald's a través de un agujero en el techo. Una vez dentro, encerraba en la cámara frigorífica a los empleados. Channing Tatum da vida a Jeffrey Manchester, quien fue capturado tras robar más de 60 McDonald's en EE.UU. Una vez en la cárcel, consiguió fugarse y buscó un sitio seguro hasta que pasara la tormenta. El sitio elegido fue una tienda Toys 'R' Us, donde vivió oculto durante seis meses.

Descubre sin spoilers todos los detalles pinchando en el vídeo.