Conmoción en Hollywood por el asesinato a cuchilladas del director Rob Reiner y su esposa

El realizador y actor Rob Reiner, responsable de películas como Algunos hombres buenos, Misery o Cuenta conmigo, fue hallado muerto junto a su esposa Michele Singer en su domicio en Brentwood (Los Angeles).

Según fuentes de la revista Variety, la pareja habría sido brutalmente apuñalada y el caso se investiga como un homicidio por la Policía de Los Angeles.

Según fuentes de People, se investiga al hijo del director Nick Reiner, ahora mismo desaparecido y con un largo historial con las drogas. El propio Reiner dirigió un largometraje semiautobiográfico sobre la figura de su propio hijo, Being Nick, que él ayudó a coescribir en 2016.

Rob Reiner and wife Michele Reiner were kiIIed by their SON Nick Reiner, confirmed by PEOPLE MAGAZINE. WOW. This is getting crazier and crazier. This follows a call for medical aid to the Reiner home around 3:30pm PT pic.twitter.com/jMnwyvrk5y — April Silverman (@CaliMAGABarbie) December 15, 2025

La polémica ha acompañado la noticia y en redes sociales se discute sobre lo inoportuno de la revelación de People antes que la propia LAPD. La publicación, obstante, refrenda su información señalando múltiples fuentes cercanas al caso.

Reiner es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner, uno de los guionistas y directores de la Edad Dorada de la televisión americana, y ganador de premios Emmy al mejor actor de reparto en una comedia en 1974 y 1978. All in the family fue, en su faceta de actor, el primer éxito de una larga carrera que abarcaría televisión y cine delante y detrás de las cámaras.

No obstante, y fundamentalmente por su carrera como director de largometrajes y fundador de la legendaria productora Castle Rock Entertainment, Reiner sería considerado de las personalidades más veteranas y queridas de Hollywood, que ahora llora conmocionado su pérdida en un caso que se añadirá a la crónica negra de la comunidad cinematográfica.

Reiner y su esposa Michelle | Cordon Press

Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, EE.UU.., y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.

Y como director, una de sus películas emblemáticas, Cuando Harry encontró a Sally, pero también por un clásico de la fantasía como La princesa prometida, thrillers como Algunos hombres buenos y Misery, así como otra de las adaptaciones más logradas de Stephen King, el drama Cuenta conmigo.

Entre sus últimas intervenciones como actor estan El lobo de Wall Street de Martin Scorsese, donde incorporó al cómico padre de Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) y la última temporada de la serie The Bear.

Reiner era también una importante voz en el progresismo de Hollywood, particpando en iniciativas electorales y apoyo habitual de candidatos demócratas.