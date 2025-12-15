Detenido uno de los hijos de Rob Reiner por su asesinato y el de su madre

La industria del cine de Hollywood se encuentra conmocionada ante el crimen violento del director y actor Rob Reiner y su esposa Michele mientras se confirman las sospechas iniciales, las inicialmente publicadas por la revista People, relativas a uno de los hijos del director.

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano del matrimonio, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, informó este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Se da la circunstancia de que Reiner filmó en 2015 una película sobre el difícil historial de adicciones de su hijo, Being Charlie, con un marcado carácter autobiográfico y elaborada junto a su propio hijo.

Saw this little known podcast ep with Rob Reiner and his son (and now alleged murderer) Nick years ago about the film project they collaborated on. This is just so sad now. pic.twitter.com/8jXRVXlbg6 — J O H N (@johnholowach) December 15, 2025

En una entrevista concedida a People en 2016, Nick Reiner reconoció una larga lucha contra las adicciones desde su adolescencia, sufriendo períodos de rehabilitación intermitentes y llegando a mendigar en las calles de diversas ciudades de Estados Unidos.

Encontró sus cuerpos una de las hijas del cineasta, quien según ese digital fue quien contó a la policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como sospechosa porque era "peligrosa". Diversas publicaciones afirmaron que Reiner y su esposa habían sido degollados.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y para cuando llegaron sus efectivos se encontraron a Reiner, de 78 años, y su mujer, de 68, ya fallecidos.

La pareja se casó en 1989 y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Reiner adoptó a Tracy, hija de su primera mujer, Penny Marshall.