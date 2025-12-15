Menú
Detenido uno de los hijos de Rob Reiner por su asesinato y el de su madre

Nick, vástago del cineasta, ha sido arrestado por el brutal crimen de sus padres, el director y su esposa. Fianza de 4 millones.

Rob Reiner y su hijo arrestado por su asesinato | Archivo

La industria del cine de Hollywood se encuentra conmocionada ante el crimen violento del director y actor Rob Reiner y su esposa Michele mientras se confirman las sospechas iniciales, las inicialmente publicadas por la revista People, relativas a uno de los hijos del director.

La Policía de Los Ángeles ha arrestado a Nick, el hijo mediano del matrimonio, y lo mantiene detenido con una fianza de 4 millones de dólares, informó este lunes la web TMZ, después de que varios medios hubieran señalado anteriormente al hombre, de 32 años, como presunto sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Se da la circunstancia de que Reiner filmó en 2015 una película sobre el difícil historial de adicciones de su hijo, Being Charlie, con un marcado carácter autobiográfico y elaborada junto a su propio hijo.

En una entrevista concedida a People en 2016, Nick Reiner reconoció una larga lucha contra las adicciones desde su adolescencia, sufriendo períodos de rehabilitación intermitentes y llegando a mendigar en las calles de diversas ciudades de Estados Unidos.

Encontró sus cuerpos una de las hijas del cineasta, quien según ese digital fue quien contó a la policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como sospechosa porque era "peligrosa". Diversas publicaciones afirmaron que Reiner y su esposa habían sido degollados.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y para cuando llegaron sus efectivos se encontraron a Reiner, de 78 años, y su mujer, de 68, ya fallecidos.

La pareja se casó en 1989 y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Reiner adoptó a Tracy, hija de su primera mujer, Penny Marshall.

