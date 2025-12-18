Menú
Cine

Los Javis adaptan a Federico García Lorca en 'La bola negra', que llegará a los cines en 2026

Penélope Cruz encabeza el elenco de esta cinta de Movistar y Atresmedia sobre tres hombres unidos por el deseo en diferentes momentos históricos

Libertad Digital
Penélope Cruz encabeza el elenco de esta cinta de Movistar y Atresmedia sobre tres hombres unidos por el deseo en diferentes momentos históricos
a bola negra, la próxima película de Los Javis, suma nuevos fichajes. | CARLA OSET / MOVISTAR PLUS+

La esperada producción cinematográfica La bola negra, dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, aterrizará en las salas españolas el próximo 2 de octubre de 2026. Según ha confirmado Movistar Plus+ este martes, el proyecto supone una ambiciosa apuesta cultural que recupera el legado literario nacional.

El largometraje, impulsado por Suma Content Films en colaboración con la productora francesa Le Pacte y la española El Deseo, traslada a la gran pantalla un texto que el poeta granadino dejó inconcluso, reafirmando el compromiso de la industria con los clásicos.

Relacionado

La narrativa explora las vidas interconectadas de tres varones en escenarios temporales dispares: 1932, 1937 y la época actual. Un viaje emocional que aborda la complejidad de la existencia humana a través del dolor, la herencia y la sexualidad.

En el apartado interpretativo destaca el debut del cantante Guitarricadelafuente, quien comparte pantalla con figuras consolidadas como Miguel Bernardeau o Carlos González. El reparto se completa con nombres de la talla de Natalia de Molina, Antonio de la Torre y Glenn Close.

Temas

En Cultura

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal