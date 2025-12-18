Por qué 'Avatar: Fuego y ceniza' es "un despropósito"

El estreno de la semana, del mes y casi del año por expectación es Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga creada por James Cameron. La primera película tengo que reconocer que me gustó. La segunda, sin embargo, no me gustó nada. Y esta tercera me parece realmente espantosa. ¿Por qué gusta tanto? No lo puedo entender. La película apenas cuenta nada pero dura tres horas y veinte de puro aburrimiento.

James Cameron tiene la desfachatez de repetir elementos comunes a las entregas anteriores y para colmo resucita al malo de la historia, no es un spoiler ya que se puede ver en el tráiler, que había muerto en la primera, lo resucitaron en la segunda en forma de Na'vi para volverlo a matar. Pues bien, ahora lo resucitan por segunda vez. Un despropósito.

¿Merece la pena aguantar en el cine tres horas y veinte minutos? La película tiene una factura de producción impresionante, el 3D no se puede hacer mejor y no puedo decir nada malo al respecto, pero una película es algo más que eso, es una historia.

