¿Quieres proyectar cine gratis en tu bar, colegio o asociación?

Este fin de semana es el día más corto del año con motivo del solsticio de invierno. Gracias a ello hay una iniciativa de la Coordinadora del Cortometraje Español para proyectar cortometrajes gratis que sirvan para difundir el cine. Los cortometrajes en España cada vez han cogido más peso y los hay muy variados, tanto en formato como en temáticas. Desde los pocos minutos hasta los 30-40 minutos de duración.

La edición 2025 de El Día más Corto [ED + C], iniciativa europea que desde 2013 se celebra en España gracias a la Coordinadora del Cortometraje Español, contará con 15 bloques temáticos de cortometrajes que estarán a libre disposición de todos los usuarios vía streaming que se registren para organizar proyecciones. Desde un colegio, un bar, una asociación de vecinos, una librería... todo el mundo puede proyectar gratis los cortometrajes registrándose sólo en su página.

Bloques temáticos como terror, animación adulta, tercera edad, Premios Goya... Una herramienta perfecta para explorar temáticas de puro entretenimiento o con carácter educativo y concienciador.

El Día más Corto es una actividad gratuita y al alcance de todas las personas que quieran organizar actividades en torno al cortometraje español, dentro y fuera de nuestras fronteras, los días 19, 20 y 21 de diciembre.

El cartel de esta edición vuelve a estar diseñado por cuarto año consecutivo por el ilustrador tarraconense Paco Cavero, que rinde en esta edición un homenaje a la libertad creativa de los autores y las autoras. Además, se rinde homenaje al cortometrajista Jorge Sanz. El domingo a partir de las 19:00 habrá una gala en el Palacio de la Prensa de Madrid abierta a todo el público de forma gratuita.