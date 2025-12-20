Así será la nueva película de Spielberg: una chica del tiempo poseída por alienígenas en directo

El Rey Midas del cine está de vuelta con la temática que lo encumbró a lo más alto, los extraterrestres. Estamos hablando de Steven Spielberg, uno de los directores más taquilleros de la historia del cine. Con E.T. recaudó en 1982 casi 800 millones de dólares, lo que hoy en 2025 equivaldría a más de 2.500 millones.

Esta semana el estudio Universal ha hecho público el tráiler de su próxima película, El día de la revelación, protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor y Colin Firth. Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te abriera los ojos y te lo demostrase, ¿te asustarías? En verano de 2026 la verdad será revelada a siete mil millones de personas.

La trama de El día de la revelación aborda el primer contacto de la humanidad con seres de otros mundos. De lo poco que ha trascendido de la historia sabemos que Emily Blunt interpreta a una 'chica del tiempo' de Kansas City que es poseída, o al menos lo parece, por alienígenas en pleno directo. El personaje de O'Connor está obsesionado con revelar la verdad al mundo.

Spielberg ha contado con uno de sus guionistas habituales, David Koepp, con el que ha firmado guiones como Parque Jurásico, La guerra de los mundos o Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. Para la banda sonora Spielberg ha recurrido a su habitual colaborador John Williams, que a sus 93 años ha vuelto a coger la batuta. El día de la revelación llegará exclusivamente a los cines el 12 de junio de 2026.

Vuelven los Campeones y Tadeo Jones

Sergio García y Yadira Márquez, de SY Cinema, cuentan además en las Noticias Flash de esCine cómo se ha confirmado el rodaje de la tercera entrega de Campeones, aunque esta vez no estará dirigida por Javier Fesser sino por Víctor García León.

La saga Campeones, una de las más taquilleras del cine español, promete en esta tercera entrega mantener la mezcla de ternura, amor y sinceridad habitual. El proyecto contará con el regreso de varios de los queridos 'campeones' que vendrán acompañados de nuevas incorporaciones en el reparto.

No es la única vuelta en el cine español, ya que el arqueólogo más famoso, Tadeo Jones, tendrá nueva aventura. Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa llegará el 26 de agosto de 2026.

Lo nuevo de los Javis

Javier Calvo y Javier Ambrossi estrenarán en cines el 2 de octubre de 2026 la película original de Movistar Plus+, La bola negra. La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas. Tres existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Federico García Lorca. Encabezan el reparto nombres como el de Penélope Cruz y Lola Dueñas.

Sueños lúcidos

La película que acaba de terminar su rodaje es Lucidez, un thriller psicológico dirigido por Gonzalo Bendala y protagonizado por Óscar Casas, Fiona Palomo y José Coronado, que se adentra en el terreno de los sueños lúcidos. Óscar Casas encarna a Jaime, un joven abogado que, atrapado en una vida que le asfixia, descubre los sueños lúcidos inducidos, donde conoce a Clara, una mujer enigmática que le introduce en un método que permite controlar por completo el mundo onírico.

La Ahorcada, la nueva película de Miguel Ángel Lamata con Amaia Salamanca y Eduardo Noriega; el rodaje de la serie Ardora con Carolina Yuste y Javier Gutiérrez, un drama criminal que se adentra en el territorio de los abogados; el primer tráiler de Boulevard, el rodaje de El gusto del cloro y El nido.