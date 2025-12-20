Esta semana solo llegan a los cines 6 títulos, nadie quiere enfrentarse a la nueva película de Avatar. Sin embargo, el que más miedo tiene parece ser su director James Cameron. Además, se estrena una película francesa protagonizada por Jodie Foster, cine de terror y lo nuevo de François Ozon. Los repasamos todos.
El miedo de Cameron
James Cameron ha dicho en una entrevista en La Vanguardia que "si Avatar: Fuego y ceniza no está entre las diez más vistas del mundo, no tendré dinero para hacer la siguiente". Avatar hizo historia en 2009. La película recaudó en todo el mundo 2.744 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del cine. La cifra actual con los diferentes reestrenos aumenta hasta los 2.900 millones.
La segunda entrega en 2022 recaudó 2.300 millones. La cifra es mareante, pero si analizamos al detalle los datos podemos llegar a entender la preocupación de James Cameron. En España, la primera entrega recaudó 100 millones de dólares; sin embargo, la segunda se quedó en la mitad, 50 millones. Como en España, hay muchos mercados y esos datos los tiene el director sin lugar a dudas.
La producción de Avatar es muy cara y la segunda decepcionó a muchos de los que pagaron una entrada. Solo hay que ver las pocas críticas buenas que ha recibido hasta ahora. Pincha en el audio para escuchar la crítica, sin spoilers, y por qué Avatar: Fuego y ceniza es una decepción mayúscula.
Título original: Avatar: Fire and Ash
Género: Acción, Thriller, Ciencia-ficción, Aventura, Fantástica
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 192 minutos
Dirección: James Cameron
Reparto: Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Coronel Miles Quaritch), Kate Winslet (Ronal), Cliff Curtis (Tonowari), Joel David Moore (Norm Spellman), CCH Pounder (Mo'at), Edie Falco (General Ardmore)
Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025
Distribuidora: Disney
¿Quién cuida de la salud mental de los psiquiatras?
Si no sois amantes de los seres azules de Pandora, hay varias buenas opciones para ir al cine. Por ejemplo, la película francesa Vida privada protagonizada por Jodie Foster (los que la vean en versión original podrán escuchar a la actriz de Hollywood hablando en francés). Foster interpreta a una reconocida psiquiatra cuyo mundo se tambalea cuando una de sus pacientes se suicida. Ella está convencida de que fue asesinada, por lo que inicia una peligrosa investigación plagada de secretos, manipulaciones y verdades ocultas.
Título original: Vie privée
Género: Drama, Misterio, Crimen
País: Francia
Año: 2025
Duración: 100 minutos
Dirección: Rebecca Zlotowski
Reparto: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste
Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025
Distribuidora: Caramel Films
El extranjero asesino
Uno de los cineastas más prolíficos, François Ozon, está de vuelta con la adaptación de la novela de Albert Camus El extranjero. La acción nos sitúa en Argel, en 1938, cuando Meursault, un francés tranquilo y muy reservado que es incapaz de mentir y de expresar sentimientos, asiste al funeral de su madre. No derrama ni una sola lágrima. Arrastrado por su vecino, Raymond Sintès, termina asesinando a un argelino. En el juicio se debatirá si este hombre carente de empatía y sentimientos es un psicópata o actuó en defensa propia.
Título original: L'étranger
Género: Drama, Crimen
País: Francia
Año: 2025
Duración: 120 minutos
Dirección: François Ozon
Reparto: Denis Lavant, Rebecca Marder
Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025
Distribuidora: BTeam Pictures
La escapada romántica se convierte en pesadilla
Si lo que prefieres es pasar miedo en el cine, aunque sea Navidad, tu opción es Keeper. Una pareja hace una escapada romántica a una cabaña en mitad del bosque para celebrar su aniversario. Él debe volver a la ciudad momentáneamente dejando a su mujer sola. Desde ese momento la joven empieza a notar una presencia oscura. Secretos aterradores ligados a su pasado y al propio lugar.
Título original: Keeper
Género: Terror
País: Estados Unidos
Año: 2025
Duración: 99 minutos
Dirección: Osgood Perkins
Reparto: Tatiana Maslany (Liz)
Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025
Distribuidora: DeAPlaneta
También llega a los cines la última película en la que trabajó Marisa Paredes, Emergency Exit, y la cinta de animación europea La gran Navidad de los animales.
Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.