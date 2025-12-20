Esta semana solo llegan a los cines 6 títulos, nadie quiere enfrentarse a la nueva película de Avatar. Sin embargo, el que más miedo tiene parece ser su director James Cameron. Además, se estrena una película francesa protagonizada por Jodie Foster, cine de terror y lo nuevo de François Ozon. Los repasamos todos.

El miedo de Cameron

James Cameron ha dicho en una entrevista en La Vanguardia que "si Avatar: Fuego y ceniza no está entre las diez más vistas del mundo, no tendré dinero para hacer la siguiente". Avatar hizo historia en 2009. La película recaudó en todo el mundo 2.744 millones de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia del cine. La cifra actual con los diferentes reestrenos aumenta hasta los 2.900 millones.

La segunda entrega en 2022 recaudó 2.300 millones. La cifra es mareante, pero si analizamos al detalle los datos podemos llegar a entender la preocupación de James Cameron. En España, la primera entrega recaudó 100 millones de dólares; sin embargo, la segunda se quedó en la mitad, 50 millones. Como en España, hay muchos mercados y esos datos los tiene el director sin lugar a dudas.

La producción de Avatar es muy cara y la segunda decepcionó a muchos de los que pagaron una entrada. Solo hay que ver las pocas críticas buenas que ha recibido hasta ahora. Pincha en el audio para escuchar la crítica, sin spoilers, y por qué Avatar: Fuego y ceniza es una decepción mayúscula.

Título original: Avatar: Fire and Ash

Género: Acción, Thriller, Ciencia-ficción, Aventura, Fantástica

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 192 minutos

Dirección: James Cameron

Reparto: Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldaña (Neytiri), Sigourney Weaver (Kiri), Stephen Lang (Coronel Miles Quaritch), Kate Winslet (Ronal), Cliff Curtis (Tonowari), Joel David Moore (Norm Spellman), CCH Pounder (Mo'at), Edie Falco (General Ardmore)

Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025

Distribuidora: Disney

'Avatar: Fuego y ceniza'.

¿Quién cuida de la salud mental de los psiquiatras?

Si no sois amantes de los seres azules de Pandora, hay varias buenas opciones para ir al cine. Por ejemplo, la película francesa Vida privada protagonizada por Jodie Foster (los que la vean en versión original podrán escuchar a la actriz de Hollywood hablando en francés). Foster interpreta a una reconocida psiquiatra cuyo mundo se tambalea cuando una de sus pacientes se suicida. Ella está convencida de que fue asesinada, por lo que inicia una peligrosa investigación plagada de secretos, manipulaciones y verdades ocultas.

Título original: Vie privée

Género: Drama, Misterio, Crimen

País: Francia

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Rebecca Zlotowski

Reparto: Jodie Foster, Daniel Auteuil, Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste

Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025

Distribuidora: Caramel Films

El extranjero asesino

Uno de los cineastas más prolíficos, François Ozon, está de vuelta con la adaptación de la novela de Albert Camus El extranjero. La acción nos sitúa en Argel, en 1938, cuando Meursault, un francés tranquilo y muy reservado que es incapaz de mentir y de expresar sentimientos, asiste al funeral de su madre. No derrama ni una sola lágrima. Arrastrado por su vecino, Raymond Sintès, termina asesinando a un argelino. En el juicio se debatirá si este hombre carente de empatía y sentimientos es un psicópata o actuó en defensa propia.

Título original: L'étranger

Género: Drama, Crimen

País: Francia

Año: 2025

Duración: 120 minutos

Dirección: François Ozon

Reparto: Denis Lavant, Rebecca Marder

Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025

Distribuidora: BTeam Pictures

La escapada romántica se convierte en pesadilla

Si lo que prefieres es pasar miedo en el cine, aunque sea Navidad, tu opción es Keeper. Una pareja hace una escapada romántica a una cabaña en mitad del bosque para celebrar su aniversario. Él debe volver a la ciudad momentáneamente dejando a su mujer sola. Desde ese momento la joven empieza a notar una presencia oscura. Secretos aterradores ligados a su pasado y al propio lugar.

Título original: Keeper

Género: Terror

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 99 minutos

Dirección: Osgood Perkins

Reparto: Tatiana Maslany (Liz)

Fecha de estreno en España: 19 de diciembre de 2025

Distribuidora: DeAPlaneta

También llega a los cines la última película en la que trabajó Marisa Paredes, Emergency Exit, y la cinta de animación europea La gran Navidad de los animales.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.