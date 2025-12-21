Llega la Navidad y, con ello, la hora de repasar algunas canciones cinéfilas y navideñas que, en muchos casos, incluyen otro de los hábitos de esta época: los discursos (más o menos bienintencionados) del cuñado de turno.

En esta nueva entrega de la sección de Juanma González en el programa Prohibido contar ovejas, conducido en las noches de esRadio por Felipe Couselo, pudimos escuchar el "speech" de Bill Murray en Los Fantasmas atacan al jefe… y la estupenda canción de Annie Lennox para los títulos de crédito de la película.

Tratándose de una sección de Prohibido contar ovejas el cine ochentero tenía que tener una presencia destacada. Y, de hecho, se comenzó con el tema de S.O.S. Ya es Navidad, la comedia familiar navideña de Chevy Chase que parece que solo Juanma recuerda con afecto. El tema musical es "Christmas Vacation" y la responsable del mismo es la mítica Mavis Staples, que a sus 86 años acaba de sacar disco.

La acción de aquella década tuvo una buena ración de películas ambientadas en Navidad. Es el caso de la mítica Jungla de Cristal, con no uno, sino dos, temas musicales: el del comienzo del grupo de rap RUN DMC con "Christmas in Hollis" y, por supuesto, la mítica "Let's snow" entonada por Vaughn Monroe que se puede oír también en el desenlace de la segunda entrega de 1990,

En el caso del otro título mítico de esa década, Arma Letal, todo comienza con el "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms, cuyo tema de 1957 contenía suficiente rock and roll para funcionar a finales de los ochenta durante el prólogo de la película, ese que conducía a la muerte de la joven que Mel Gibson y Danny Glover deberán interpretar.

Esos y otros muchos temas musicales se dejaron caer (y oír) en Prohibido contar ovejas de esRadio, espacio conducido por Felipe Couselo