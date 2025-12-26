Disney vuelve a hacer historia con 6.000 millones de dólares en taquilla gracias a China

Se acerca el final de 2025 y es hora de hacer balance, también en el mundo del cine. El estudio Disney ha vuelto a cifras previas a la pandemia, algo que últimamente parecía imposible con la caída de ingresos en las salas de cine. El miércoles superó el umbral de los 6.000 millones de dólares recaudados en un año. Ha sido posible gracias especialmente a dos títulos: la versión real de Lilo y Stitch (1.038.027.526 $) y Zootrópolis 2 (1.289.290.150 $).

¿Por qué el éxito de Disney este año se debe en parte a China? En 2024 el estudio del ratón lideró la taquilla mundial recaudando 5,46 mil millones de dólares gracias a éxitos como Del revés 2 (1.698.863.816 $), Deadpool y Lobezno (1.338.073.645 $) y Vaiana 2 (1.059.242.164 $). Estas películas recaudaron en China 47, 59 y 15 millones de dólares respectivamente.

Este 2025 empezó de la misma forma en el gigante asiático, Lilo y Stitch recaudó sólo 25 millones. Pero llegó la secuela de Zootrópolis. Sólo en China, donde la película es todo un fenómeno de masas, ha recaudado 539.115.364 $. Son matemáticas, si a Disney le faltaron 500 millones en 2024 para superar la barrera de los 6.000 millones en taquilla y sólo una película ha hecho más de 500 millones en China...

Curiosamente, el último año antes de la pandemia, 2019, Disney hizo historia en el cine superando por primera vez los 10.000 millones de dólares recaudados en un año por un sólo estudio. Aquella hazaña fue gracias a que la casa de Mickey Mouse tuvo hasta 6 títulos que superaron los 1.000 millones en taquilla: Vengadores: Endgame (2.797.800.564 $), El Rey León (1.656.713.458 $), Capitana Marvel (1.128.274.794 $), Frozen 2 (1.107.116.922 $), Toy Story 4 (1.073.394.593) y Aladdin (1.050.693.953 $).

La película Star Wars: El ascenso de Skywalker se estrenó a mediados de diciembre, al cierre de 2019 llevaba recaudados 725 millones de dólares terminando, ya en 2020, con una recaudación también hasta los 1.000 millones.

Estas buenas cifras de 2025 harán a Disney olvidar, al menos en parte, uno de sus batacazos más épicos, la película de acción real de Blancanieves, toda una loa al wokismo en su estado más puro, empezando por la elección de su actriz protagonista para dar vida a la princesa con la piel blanca como la nieve. Con un presupuesto de 270 millones de dólares.

Rachel Zegler en 'Blancanieves'.

El curioso caso de Warner Bros

El primer estudio de Hollywood en superar los 4 mil millones de dólares recaudados en taquilla mundial en 2025 fue Warner Bros, y lo hizo en menos de 9 meses. Concretamente a mediados de septiembre. Lo hizo gracias a títulos como Minecraft: la película (958.149.195 $), F1 (63.627.111 $) y Superman (616.784.465 $).

El estudio se encuentra inmerso actualmente en un proceso de compra con la plataforma de streaming Netflix y otro estudio clásico de Hollywood como Paramount pujando por hacerse con la mítica firma, que incluye además la plataforma HBO.