María Adánez en esCine: "España adolece de autoestima, solo tenemos cuando gana Rafa Nadal o La Roja"

Navidad y los accesos de Madrid, totalmente colapsados por carretera. Esta es la premisa de Atasco, serie de Prime Video que acaba de estrenar su tercera temporada. Cada una de las entregas de esta serie se ha caracterizado por contar con repartos muy corales y populares. En esta tercera temporada, de seis capítulos, encontramos actores como Lolita, Salva Reina, Leo Harlem, Alejo Sauras o María Adánez. Precisamente esta última nos ha visitado en esCine.

La actriz ha confesado en esRadio que "la serie me gustaba un montón, vi la primera temporada y luego tuve la oportunidad de conocer a Rodrigo Sopeña, su director y guionista, y le dije 'yo tengo que estar en esta serie, madre mía, si tienes ahí a todo el panorama español, qué divertida, qué idea tan genial'.

La popular actriz apunta la originalidad del concepto de la serie, "en un atasco se cuentan todas las historias, da muchísimo juego la situación, y es original que todas tienen que suceder dentro del coche".

María Adánez interpreta a una galerista que está trayendo en un camión una exposición desde el norte de Europa. "Mi historia es la más intelectual, podemos decir". El contraste llega cuando habla con el conductor del camión, "como un hombre que puede ser muy básico, de repente es un hombre sensible y que además pinta y es un artista".

'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'

María Adánez empezó en TV en 1995 con Pepe y Pepa. La popularidad le llegaría en 2003 gracias a Aquí no hay quien viva. Luego llegarían otras series como La que se avecina y ahora su fichaje por Machos Alfa. "Me he mamado de muy buena comedia desde hace muchísimo tiempo", asegura la actriz.

Aquí no hay quien viva, La que se avecina y Machos Alfa tienen algo en común, a los hermanos Caballero (Laura y Alberto). "Me parece que son muy inteligentes los dos, saben hacer muy bien la radiografía de la sociedad en ese momento". Para Adánez "son unos genios, con Aquí no hay quien viva y La que se avecina retratan a los losers, son esos perdedores que sueñan pero que no tienen nada, y en eso para mí han sido los número uno".

La actriz ha asegurado en esCine que "España adolece de autoestima, sólo tenemos autoestima en el deporte cuando gana Rafa Nadal o cuando gana La Roja, sino nos cuesta mucho sentirnos españoles".

Y ahí está, según Adánez, el éxito de los hermanos Caballero: "Alberto es como el Valle Inclán de ahora, es el esperpento de la clase popular".

"En el teatro puedes estar tranquila con tu físico"

En el teatro es donde ha encontrado sin embargo los papeles dramáticos, "siempre he sido una mujer, una actriz-mujer muy inquieta, y cuando estaba en lo más alto de mi popularidad con Aquí no hay quien viva, ya por el 2005, una compañera de trabajo me dijo: 'mira', Miguel Narros, que ha sido uno de los grandes maestros del teatro español, va a montar Salomé, de Oscar Wilde, y está haciendo pruebas para encontrar a la protagonista".

Inmediatamente "le dije a mi representante: 'Pídeme una prueba con Miguel ya'. Miguel afortunadamente no veía mucho la televisión, sabía quién era, pero no tenía nada de prejuicios porque nos eligió a mí y a Millán Salcedo".

¿Qué es el teatro para María Adánez? "Para mí el teatro es el gran seguro de vida para las mujeres porque se puede envejecer tranquilamente". La actriz explica que cuando "uno va al teatro a verte puede que esté en la fila 4 pero lo más probable es que esté en la fila 16, 18 o en un anfiteatro, entonces realmente no ve tu cara pero sí tu energía o escuchar tu voz". Eso hace que "puedas estar tranquila con tu físico, si tienes 3 kilos de más o 40 arrugas, la gente no va a ver eso".

