Sólo cinco estrenos llegan a las salas de cine; parece que sigue el miedo a competir con la todopoderosa Avatar. Las opciones son muy diferentes, desde una versión cómica de Anaconda a la animación de Bob Esponja y una genialidad argentina. Los repasamos todos, sin spoilers.

Tensiones familiares

En Father Mother Sister Brother tenemos tres historias sobre reencuentros familiares no especialmente tranquilos. En la nueva película de Jim Jarmusch, con la que ganó el León de Oro en Venecia, tenemos por un lado la reunión en Estados Unidos de un padre nada convencional (Tom Waits) con sus dos hijos (Adam Driver y Mayim Bialik) que llevaban años sin verse.

En Dublín tiene lugar el encuentro de una madre perfeccionista y escritora de éxito (Charlotte Rampling) con sus dos hijas (Cate Blanchett y Vicky Krieps), dos hermanas que son totalmente el día y la noche. Y en tercer lugar en París asistimos a la historia de dos mellizos (Indya Moore y Luka Sabbat) que visitan por última vez la casa de sus padres que acaban de morir.

Personajes y situaciones que harán emocionarse, incomodarse e incluso reír al espectador con historias reconocibles y tiernas en las que estas familias tendrán que, no solo reencontrarse, sino enfrentarse a viejas rencillas y secretos familiares que marcaron sus infancias. Y lo hace sin juzgar a ningún personaje. Trayectorias vitales marcadas en gran parte por los progenitores. Buena reflexión en plena Navidad donde tantas familias se reencuentran para entender cómo nuestro pasado en el seno familiar marca a fuego nuestra propia identidad.

Título original: Father Mother Sister Brother

Género: Drama, Comedia

País: Francia, Irlanda, Italia, Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 110 minutos

Dirección: Jim Jarmusch

Reparto: Cate Blanchett (Timothea), Adam Driver (Jeff), Indya Moore (Skye), Charlotte Rampling (Madre), Vicky Krieps (Lilith), Tom Waits (Padre), Françoise Lebrun (Madame Gautier)

Fecha de estreno en España: 24 de diciembre de 2025

Distribuidora: Avalon

Revisión en clave de humor de un clásico de la serie B

En 1997 una película, bastante mala por cierto, se convirtió en un clásico para muchos. Hablamos de Anaconda. Esta Navidad llega a los cines una historia de cine dentro del cine ya que dos amigos en plena crisis de los 40 (Jack Black y Paul Rudd) quieren rehacer su película de culto. La película es una comedia que sabe reírse de sí misma y de la película de los 90 que dirigió Luis Llosa, primo de Mario Vargas Llosa. Estos dos amigos viajarán a la jungla y terminarán enfrentándose a todo un abanico de situaciones peligrosas, incluidas serpientes gigantes.

Título original: Anaconda

Género: Comedia - Terror - Acción - Thriller - Aventura

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Tom Gormican

Reparto: Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton, Steve Zahn

Fecha de estreno en España: 25 de diciembre de 2025

Distribuidora: Sony Pictures

Una genialidad argentina

Homo Argentum es 16 películas en una sola. Mariano Cohn y Gastón Duprat (El encargado, Bellas Artes, El ciudadano ilustre...) han creado 16 minipelículas, todas ellas protagonizadas por el gran Guillermo Francella. A través del humor ácido, hace una radiografía de Argentina y los argentinos. La película ha sido todo un fenómeno en su país con más de 2 millones de espectadores y no menos número de polémicas. ¿Se sintieron identificados y por eso se indignaron?

Título original: Homo Argentum

Género: Comedia

País: Argentina

Año: 2025

Duración: 110 minutos

Dirección: Mariano Cohn y Gastón Duprat

Reparto: Guillermo Francella, Eva De Dominici, Aurora Quattrocchi

Fecha de estreno en España: 25 de diciembre de 2025

Distribuidora: A Contracorriente Films

Francella en 'Homo Argentum'.

Vive en una piña debajo del mar

Navidad suele ser sinónimo de cine de animación y familiar para ir a las salas con los más pequeños. Aunque esta película seguro que más de un adulto, sin niño que sirva como excusa, irá a verla. Estamos hablando de Bob Esponja: Una aventura pirata. Nuestro personaje amarillo quiere demostrar a todo Fondo de Bikini, especialmente a su jefe el señor Cangrejo, que es muy valiente. Por ello se embarca en una aventura en busca del Holandés Errante.

Título original: The SpongeBob movie: Search for SquarePants

Género: Animación

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 100 minutos

Dirección: Derek Drymon

Reparto: Clancy Brown, Mark Hamill, Tom Kenny

Fecha de estreno en España: 25 de diciembre de 2025

Distribuidora: Paramount Pictures

'Bob Esponja: Aventura pirata'.

Una actriz argentina en Galicia

También llega a la cartelera esta semana Ariel. Agustina Muñoz es una actriz argentina de origen gallego que visita a su familia en Galicia y aprovecha el tiempo para ensayar una obra en portugués, invitada por una compañía teatral para representar La tempestad, de William Shakespeare en las Azores. Sin embargo, al llegar a la isla, no encuentra rastro de la compañía ni de la obra. Intrigada y sola, comienza a explorar la isla y se adentra en la magia y misterio del lugar.

Título original: Ariel

Género: Drama

País: España

Año: 2025

Duración: 105 minutos

Dirección: Lois Patiño

Reparto: Agustina Muñoz, Irene Escolar, Marta Pazos

Fecha de estreno en España: 24 de diciembre de 2025

Distribuidora: Atalante Cinema

Pincha en el audio para descubrir, sin spoilers, todos los detalles de las películas y saber cuál merece más la pena pasar por taquilla.