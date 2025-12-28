La Navidad sirve para que las familias se reúnan, recuerden, rían, amen y discutan. Pero este diciembre hay una historia familiar que nos hará emocionarnos, la de una familia numerosa reunida alrededor de una cama de hospital esperando a la muerte. La matriarca tiene un cáncer terminal y ya no hay nada que hacer, solo esperar. La película Adiós, June, que este fin de semana estrena Netflix, es muy dolorosa porque es inevitable sentirse en algún momento identificado con esta familia. O simplemente por empatía, por humanidad.

Adiós, June es el debut en la dirección de una de las actrices con más carisma y más auténticas de todo Hollywood, Kate Winslet. Aún más enternecedor es saber que la actriz ha elegido un guion escrito por su hijo Joe Anders, de tan solo 22 años. Winslet ha sabido elegir muy bien al reparto de su primera película como directora, una realmente impresionante Helen Mirren interpreta a la madre moribunda que se muestra segura ante su familia, seguramente para no aumentar el dolor de los que se quedan, pero que se quiebra en sus momentos de soledad.

Timothy Spall da vida al padre de familia, un hombre que, o no se entera de lo que está pasando, o no se quiere enterar porque le da un pánico atroz el día siguiente a que suceda lo inevitable. Y luego están los hijos, 4 hermanos distintos con sus vidas. La propia Kate Winslet da vida a la hija triunfadora con tres hijos pequeños; Toni Collette a la excéntrica de la familia; Johnny Flynn al Peter Pan que aún vive con sus padres; y Andrea Riseborough, la menor de la familia con 4 hijos y muchas dificultades económicas.

El guion de Anders es inteligente y la dirección de Winslet no cae, y era muy fácil hacerlo, en las trampas lacrimógenas. Pese a los defectos que pueda tener el guion, que los tiene, estamos ante el nacimiento de una carrera prometedora. Winslet por su parte lleva a cabo una dirección más que correcta, claro que ha tenido la sabiduría de rodearse de un elenco espectacular.

Algunos achacan a la película que tenga un feliz demasiado edulcorado. Sin embargo, por muchas rencillas que haya entre hermanos estamos hablando de la muerte de una madre, todos los problemas pueden esperar, y seguramente vuelvan en un futuro. Pero ahora toca despedirse. Y eso duele, demasiado.

Título original: Goodbye June

Género: Comedia dramática, Drama

País: Gran Bretaña

Año: 2025

Duración: 114 minutos

Dirección: Kate Winslet

Reparto: Helen Mirren, Kate Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall

Fecha de estreno en España: 25 de diciembre de 2025 (Netflix)

Plataforma: Netflix

Adiós, June no es el único estreno en streaming. También encontramos una buena película española.

La película "feminista" de Fernán Gómez

Solo para hombres. FlixOlé estrena en su plataforma la película Solo para hombres, dirigida en 1960 por Fernando Fernán Gómez. Una divertida comedia sobre la inclusión de la mujer en el ámbito laboral en la España de finales del S. XIX que adapta una obra de Miguel Mihura.

'Solo para hombres'.

En ella, la joven Florita comienza a trabajar en una oficina de un ministerio, provocando un gran escándalo social. Además, muy pronto demuestra que es más eficiente que la mayoría del personal masculino de la oficina, lo que genera divertidas situaciones.

