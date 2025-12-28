La denuncia de la hipocresía de los cineastas: "Queríamos retratar la supuesta superioridad moral de un artista"

Cuando se pone el dedo en la llaga la persona afectada se revuelve. Algo así sucede cuando una obra, cinematográfica en este caso, nos pone un espejo delante, que puede molestar. Los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat saben realizar una radiografía perfecta de la sociedad. Lo han hecho en películas como El ciudadano ilustre o series como El encargado.

Esta semana estrenan en todos los cines de España Homo Argentum, una película compuesta por 16 historias que están protagonizadas por Guillermo Francella. La película ha sido todo un fenómeno en Argentina con más de dos millones de espectadores. Los directores cuentan a esCine durante su visita a Madrid que "también ha habido mucha controversia, mucho a favor, mucha gente enojada, mucha gente enfervorizada, muchos ofendidos".

Mariano Cohn y Gastón Duprat.

"Los directores de cine se ofendieron, la historia del cura ofendió a una parte de la sociedad argentina... mucha gente dice que los argentinos no somos así". El enfado llegó a tal punto que "una asociación política pidió al Ministerio del Interior que nos saquen la nacionalidad argentina, a mí y a Mariano". Los directores reconocen que con "la distancia" ahora son hechos "muy divertidos, pero todo el día la tele hablando de la película, los diarios, todo el tiempo una controversia nueva, salía un ofendido nuevo por hora".

En la historia del director de cine vemos a un cineasta totalmente tiránico durante el rodaje con la tribu a la que estaba grabando. Sin embargo, en la temporada de premios cada vez que sube a un escenario lanza un discurso muy comprometido con la multiculturalidad, el cambio climático... pero luego viajan en avión privado y "contaminan el equivalente a… sí, ahí queríamos retratar eso, la superioridad moral, supuestamente, de un artista cuando tiene la obligación de subir a buscar un premio". Los directores cuentan a esRadio cómo "Homo Argentum se filmó hace un año y con lo que estoy viendo ahora en las entregas de premios y en las declaraciones de los directores, actores y artistas, creo que nos quedamos cortos con este retrato".

En otra historia vemos a un abuelo esperando a su nieto en la puerta del colegio con un gran regalo carísimo para que lo vea todo el mundo. "Este abuelo representa un estereotipo argentino que es el que veranea en Miami, que es como una clase media alta, un poco grosera, que ostenta su dinero y demás. Por eso tiene ese auto, esa ropa, pantalón blanco... y bueno, la historia le termina dando una lección al abuelo".

Para un proyecto así necesitan un gran actor capaz de interpretar 16 personajes totalmente distintos en una misma película. "Era un desafío para Guillermo Francella, veníamos de hacer El encargado que era un personaje para nosotros, en principio, insuperable". Entonces, "era ver cómo redoblábamos la apuesta y le dábamos singularidad a cada uno de estos 16 personajes". De esta forma, "un día hacía de cura, al otro día hacía de un señor que se compra su auto nuevo, al otro día hacía de un director de cine..."

