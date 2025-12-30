El actor pamplonica Sambou Diaby, echado de un bar de Bilbao por negro: "Aquí no puedes vender"

El actor Sambou Diaby ha denunciado a través de las redes sociales haber sido víctima de un episodio de discriminación en un bar de Bilbao. El intérprete fue expulsado del establecimiento después de que los empleados le confundieran con un mantero, indicándole que "aquí no puedes vender".

Diaby, un joven negro nacido en Pamplona, lamentó profundamente el suceso: "Me esfuerzo un montón en representar que hoy en día existen euskaldunes de mi raza". El actor ha participado en producciones como La isla de los faisanes, El hoyo 2 y La regla de Osha, además de diversos trabajos en teatro.

Los hechos fueron relatados por la pareja del actor en una publicación en Instagram, quien explicó que se encontraban "tomando algo" en un local de la céntrica calle Ledesma cuando se produjo la expulsión. Ante la situación, Diaby optó por abandonar el lugar para evitar un conflicto mayor, mientras que el encargado justificó lo ocurrido alegando que "un fallo puede tener cualquiera".

En el vídeo de denuncia, el intérprete confesó sentirse "humillado y decepcionado". "Soy actor, sé quién soy y sobre todo me siento vasco", afirmó Diaby, que señala que "represento a Euskal Herria" y que "hablo euskera casi desde mi nacimiento" y, sin embargo, "por el mero hecho de que sea negro", algunos creen que tienen derecho a "juzgarme o tomarme como mantero", ha lamentado.