El sector del cine cae un 8% en 2025 y se encomienda de nuevo a Santiago Segura

El año 2025 cierra con datos agridulces para la industria de la exhibición. La asistencia a salas de cine ha registrado un total de 65 millones de espectadores, lo que representa una caída del 8% respecto al ejercicio anterior. Un retroceso que evidencia las dificultades del sector para consolidar la recuperación de la audiencia.

Según el análisis de Comscore, la evolución de la taquilla ha sido marcadamente irregular. Tras un primer semestre esperanzador que crecía un 3%, la segunda mitad del año ha lastrado el balance final con un descenso provisional del 16%, golpeada especialmente por los malos datos de octubre y noviembre.

El mejor estreno

A pesar del enfriamiento general, el mercado ha contado con grandes locomotoras. El mejor estreno del año ha sido Avatar: Fuego y Ceniza, que aterrizó en las salas el 19 de diciembre recaudando 6,2 millones de euros en su primer fin de semana.

En el desglose geográfico, Madrid reafirma su liderazgo indiscutible concentrando el 21,5% de los espectadores, muy por delante de Barcelona (13,7%) y Valencia (6,5%).

En cuanto a la producción patria, Santiago Segura vuelve a erigirse como el gran salvador de la taquilla. La quinta entrega de su saga familiar ha sido la película española más vista, seguida por El Cautivo de Alejandro Amenábar.

El cine español logra mantener el tipo al cerrar el año con una cuota de mercado del 19%, idéntica a la de 2024, aportando 12 millones de espectadores y 78 millones de euros a la recaudación global.