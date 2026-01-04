¿Existieron realmente los unicornios? En la ficción los hemos visto, no tanto como a priori podríamos pensar, en títulos como Legend de Ridley Scott, en la saga Harry Potter o Blade Runner. Pero su mitología viene de mucho más atrás, de finales del siglo XV y principios del siglo XVI son, por ejemplo, el conjunto de tapices conocidos como La Caza del Unicornio.

Este fin de semana la plataforma SkyShowtime estrena La muerte del unicornio, protagonizada por Jenna Ortega (mundialmente conocida por protagonizar Miércoles) y Paul Rudd, una mezcla de comedia con cine fantástico y llegado a un punto, mucha dosis de gore. En esta sátira de terror de A24 Rudd y Ortega interpretan a Elliot y Ridley, un padre y una hija que no tienen la mejor relación desde la muerte de la madre.

Elliot (Rudd) es el abogado del dueño de una farmacéutica (Richard E. Grant), un multimillonario que le ha convocado en su mansión en mitad de una reserva natural porque se está muriendo y quiere dejar todo el papeleo listo. Elliot acude con su hija Ridley (Ortega) pero atropellan a un unicornio. La joven toca el brillante cuerno del animal estableciendo una conexión mística.

Lo sorprendente es que descubren que la sangre del unicornio puede sanar, incluso el cáncer del dueño de la farmacéutica. Por supuesto, este no se conformará con dar gracias por la segunda oportunidad que le da la vida sino que pensará rápidamente en cómo comercializar ese antídoto y convertirse en el hombre más rico del planeta.

Esta es la premisa de La muerte del unicornio, a partir de este momento veremos cómo estos animales se alejan de la imagen que seguramente tengamos en mente. Estas mágicas criaturas no solo no están dispuestas a dejarse cazar, sino que pasarán al ataque de la forma más feroz posible. Tripas, sangre y humor, es la baza con la que juega el director debutante Alex Scharfman.

'La muerte del unicornio'.

Los fallos de La muerte del unicornio son su previsibilidad, sus subrayados de querer ser una crítica contra el "capitalismo feroz" y el diseño de los unicornios. No obstante, se agradece que al menos sea una historia diferente.

Título original: Death Of A Unicorn

Género: Comedia, Suspense

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 108 minutos

Dirección: Alex Scharfman

Reparto: Paul Rudd, Jenna Ortega, Richard E. Grant

Fecha de estreno en España: 28 de diciembre de 2025 (SkyShowtime)

Plataforma: SkyShowtime

La muerte del unicornio no es el único estreno en streaming. Los repasamos todos.

Año nuevo, vida nueva

¿Sois de los que hacéis una lista de propósitos cada año nuevo? Pues podéis empezar 2026 con buen pie gracias al ciclo Volver a empezar de FlixOlé. Esta selección de películas nos habla de aquellas personas que deciden dar un giro de 180º a su vida y comenzar de nuevo. Encabeza esta selección de títulos evidentemente la película Volver a empezar de nuestro compañero José Luis Garci, en la que un prestigioso escritor vuelve a su Gijón natal para reencontrarse con su amor de juventud.

'Volver a empezar'.

La misión de la DEA

La coincidencia ha querido que el mismo fin de semana que estamos atentos a la captura de Nicolás Maduro se estrene en Prime Video la película Trap House. Un agente de la DEA y su compañero (Dave Bautista y Bobby Cannavale) se enfrentan a la misión más inesperada de sus carreras: tienen que detener a un grupo de ladrones que desafían a todas las reglas y que son nada menos que sus propios hijos. Los jóvenes, rebeldes y llenos de ingenio, usan tácticas que han aprendido de sus propios padres y tienen acceso a información confidencial para poder robar a un peligroso cártel.

Título original: Trap House

Género: Acción, Drama

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 102 minutos

Dirección: Michael Dowse

Reparto: Dave Bautista, Jack Champion, Sophia Lillis

Fecha de estreno en España: 31 de diciembre de 2025 (Amazon Prime Video)

Plataforma: Prime Video

El perro de Bill Murray y una boda letal

SkyShowtime también estrena El amigo, un dramedia sobre cómo una escritora y docente (Naomi Watts) ve cambiar su tranquila vida en Nueva York cuando descubre que su amigo y mentor (Bill Murray), que acaba de fallecer de forma repentina, le ha dejado en herencia a su perro, un Gran Danés de 150 libras.

Título original: The Friend

Género: Comedia, Comedia dramática, Drama

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 120 minutos

Dirección: Scott McGehee, David Siegel

Reparto: Naomi Watts, Bill Murray, Bing

Fecha de estreno en España: 28 de diciembre de 2025 (SkyShowtime)

Plataforma: SkyShowtime

Movistar Plus+ estrena Boda letal donde un grupo de mercenarios llega por sorpresa a una boda lujosa, donde toma a todos los invitados como rehenes. Sin embargo, una de las damas de honor (Rebel Wilson) es una agente secreta entrenada a muy alto nivel que está dispuesta a demostrar sus habilidades y valentía para proteger a su mejor amiga y asegurarse que su gran día no se arruine.

Título original: Bride Hard

Género: Acción, Comedia

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 105 minutos

Dirección: Simon West

Reparto: Rebel Wilson, Anna Camp, Gigi Zumbado

Fecha de estreno en España: 29 de diciembre de 2025 (Movistar Plus+)

Plataforma: Movistar Plus+

