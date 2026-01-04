Por qué todo el mundo despotrica de James Cameron (y él siempre acaba riendo el último)

James Cameron ha estrenado la tercera parte de Avatar y todo indica que el taquillazo será enorme. El canadiense es conocido no solo por su faceta de director y guionista de ciencia ficción, sino también como un verdadero innovador tecnológico, capaz de llevar al siguiente nivel la industria del cine en todas sus derivadas: tanto la creación de cámaras digitales como de un sistema de 3D verdaderamente inmersivo, así como hallazgos puramente científicos como los llevados a cabo por su interés en redescubrir el Titanic hundido en las profundidades.

Nacido el 16 de agosto de 1954 en Kapuskasing, Ontario, Canadá, Cameron ha sido objeto de un extenso repaso en Prohibido contar ovejas, el programa de madrugada conducido por Felipe Couselo en esRadio. Estudiante de física y literatura inglesa, trabajó como camionero y dibujante antes de especializarse en efectos especiales de manera autodidacta.

Tal y como contó Juanma González en esradio, su paso por Piraña 2. Los vampiros del mar ya fue problemático, pero su salto a la fama no tardaría en llegar en 1984 con la mítica Terminator, primera entrega de bajo presupuesto de una franquicia que también lanzaría al Olimpo a Arnold Schwarzenegger. Guionista de Rambo II , el fuerte carácter de Cameron no tardaría en asomar en otros rodajes de películas que resultaron igualmente mítica, como la secuela Aliens, que transformó el terror en un thriller bélico igual de bien valorado que el film original de Ridley Scott, o la revolucionaria Abyss.

Pero el carácter militar de Cameron adquiriría nuevos registros con la inesperada Titanic, un éxito de taquilla monumental en 1997 que ahora mismo se pelea con las secuelas de Avatar, también de Cameron, por el puesto de más taquillera de la historia. Abordando también sus matrimonios y relaciones personales, Prohibido contar ovejas abundó también esa faceta romántica del director, que también trató las relaciones de pareja a su manera personal e intransferible en una comedia de espías como Mentiras Arriesgadas.

Combinar acción, narrativa sólida y conceptos futuristas, además de presentar personajes memorables es una constante del director más exitoso de la historia con otras facetas, como la de ser un apasionado explorador marino. Ha participado en numerosas expediciones al océano profundo, incluyendo una histórica inmersión en solitario a la Fosa de las Marianas, un interés por la exploración científica influye claramente en su obra y en los temas que aborda, además de la tecnología que utiliza.

Todo mientras gran parte de la crítica le sigue acusando de tramas simples y personajes unidimensionales. Las secuelas de Avatar, que no entran de una manera particularmente fuerte en taquilla, siempre suscitan comentarios sobre el inminente fracaso de James Cameron, aquel que romperá su racha de éxito. Pero finalmente los films acaban demostrando una capacidad de sobrevivir en la cartelera muy superior a la media, generando ingresos absolutamente astronómicos. ¿Qué tiene, pues, James Cameron para atrapar así al público?

En este audio de Prohibido contar ovejas lo descubrirás, todo entre audios y diálogos (y música, mucha música, de sus películas).