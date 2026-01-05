La película brasileña El agente secreto, dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, se ha llevado el premio a la mejor película internacional en la 31ª edición de los Critics Choice Awards, donde competía con la producción española Sirat, de Oliver Laxe.

La gala, organizada por la Broadcast Film Critics Association estadounidense, tuvo lugar en el Hangar Barker del Aeropuerto de Santa Mónica, California, y estuvo presentada por la comediante y actriz Chelsea Handler.

En esta categoría, Sirat competía con la argentina Belén, de Dolores Fonzi; la surcoreana No hay otra opción, de Park Chan-wook; la iraní Un simple accidente, de Jafar Panahi; la taiwanesa La chica zurda, de Shih-Ching Tsou; y la brasileña El agente secreto, que resultó vencedora.

Otras nominaciones de Sirat

Sirat también optaba al premio al mejor sonido por el trabajo de Laia Casanovas, categoría en la que competía con Una batalla tras otra, Frankenstein, Los pecadores, Warfare: Tiempo de guerra y F1: La película, protagonizada por Brad Pitt, que finalmente se alzó con el galardón.

A pesar de no ganar, la película española continúa su camino hacia los Oscar, en los que está preseleccionada en cinco categorías: mejor película internacional, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía.

Reconocimientos previos y próximos

Ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, Sirat acumula múltiples nominaciones a otros galardones, incluyendo dos candidaturas a los Globos de Oro – mejor película y mejor banda sonora original –, nueve nominaciones a los Premios del Cine Europeo, siete a los Feroz y la nominación a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense anunciará los nominados definitivos para los Oscar el próximo 22 de enero, con la ceremonia prevista para el 15 de marzo.