La lista de juguetes rotos de Hollywood es larga, pero el caso de Tylor Chase ha conmocionado no solo a sus seguidores sino a la comunidad actoral de Hollywood. El actor de la serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned, que finalizó en el año 2007, ha sido encontrado en estado lamentable en las calles de Riverside, California.

En los últimos días el actor fue hospitalizado por motivos psiquiátricos durante 72 horas, después de que las imágenes difundidas en redes sociales alrededor de todo el globo mostraron a Chase mendigando en la calle, adicto a las drogas y en condiciones inhumanas.

Pero ahora Chase, de 36 años, ha vuelto a la calle mientras vecinos de Riverside y antiguos amigos de profesión del actor infantil tratan de conseguir apoyo médico y ayuda.

Uno de ellos el popular actor Sean Astin, protagonista de Los Goonies y visto como Sam en la saga El Señor de los Anillos o la serie Stranger Things, que en calidad de nuevo presidente del Sindicato de Actores se ha involucrado personalmente en el caso para tratar de atajar la situación de indigencia y salud mental de Tylor Chase. La decisión llegó tras conocer la situación y a título personal.

Daniel Curtis Lee, actor y amigo de Chase, ha confirmado otros intentos por ingresar y tratar a Chase en los últimos tiempos, ninguno de ellos exitoso. La presencia de Astin, organizada tras un encuentro personal, podría tener un impacto emocional en el joven que, espera su entorno, resulte determinante para sacarlo de las calles.

Here is footage of Sean meeting up with Tylor. ❤️ https://t.co/vjNE3WRbf5 pic.twitter.com/mJSOa57Bye — Tolkien World (@TolkienWorldG) January 1, 2026

La situación de Chase ha revivido el debate sobre las condiciones de trabajo y vulnerabilidad de los actores, y en particular los intérpretes infantiles, en la industria norteamericana. El actor se hizo famoso por su interpretación de Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon, pero su bajada a los infiernos de la salud mental y la adicción, así como la pérdida de su estabilidad económica, ha sucedido ante los ojos de todos.

Tylor Chase | Archivo

Nacido en Arizona en 1989, Tylor Chase destacó en la primera década de los 2000 como actor televisivo infantil. Además de la serie de Nickelodeon participó poniendo voz al videojuego L.A. Noir y otras series como Todo el mundo odia a Chris, publicando también varios libros. En publicaciones de Youtube dio a conocer su trastorno bipolar.

La situación personal de Chase se agravó progresivamente hasta que una serie de vídeos viralizados en redes sociales y que le mostraban en la indigencia devolvieron al actor a los titulares de la prensa. Sus compañeros de reparto en la serie denunciaron su situación y trataron de ofrecer soluciones en vano.