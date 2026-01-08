Esta semana os recomiendo una película que me ha sorprendido gratamente: Rental Family (Familia de Alquiler). En la película el personaje de Brendan Fraser es un actor estadounidense solitario y deprimido que no ha tenido demasiada suerte y vive en Japón.

Sin saber muy bien qué hacer, termina trabajando para una empresa japonesa especializada en "familias de alquiler". Su misión es interpretar diferentes roles de suplente en la vida de otras personas. Esos trabajos, que disfruta, no sólo le proporcionan una fuente de ingresos, sino también una serie de conexiones humanas sorprendentes. Todo cambia con un caso concreto cuando descubre una inesperada felicidad dentro de la familia en la que se integra.

Pincha en el vídeo para descubrir más detalles sin spoilers de Rental Family (Familia de Alquiler), este 9 de enero en los cines de toda España.