Ha tenido que venir uno de Texas para rendir homenaje a uno de los grandes cineastas europeos, el homenajeado Jean-Luc Godard, uno de los considerados padres de la Nouvelle Vague, que surgió a finales de los 50 y principios de la década de los 60. ¿Quién es el texano que ha rendido ese homenaje? Es un cineasta que, desde sus inicios, es bastante peculiar, como Richard Linklater con su película Nouvelle Vague.

Linklater cuenta en Nouvelle Vague cómo fue el rodaje de la ópera prima de Godard, Al final de la escapada. Lo hace de una forma bastante inteligente tomando la distancia necesaria. La película, contada en blanco y negro, tiene una fotografía impresionante y rinde homenaje, no solo a Godard, sino a toda una generación de cineastas que sentaron las bases de lo que luego sería el cine de hoy en día.

La película se vio por primera vez en el Festival de Cannes. Posteriormente pasó por el Festival de San Sebastián y está nominada a los Globos de Oro. Pincha en el vídeo para descubrir, sin spoilers, todos los detalles.