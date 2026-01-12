El actor Santiago Segura ha vuelto a sufrir una campaña de odio en las redes, esta vez debido a su presencia en la gala de los Army Awards, un evento destinado a premiar a lo más destacado y auténtico de la cultura "online" en la que hubo severas críticas a Pedro Sánchez, y en la que -entre otros- se premió al periodista Vito Quiles, famoso por dejar en evidencia a diversas personalidades del ámbito político y en particular del Gobierno.

Una gala en la que se coreó "Pedro Sánchez hijo de puta" cuando Quiles salió a recoger su premio, en un movimiento espontáneo del que no formó parte el actor que en apenas dos meses presentará Torrente presidente.

Aquí vemos a Manolito, quejarse de un evento cultural, con Vito Quiles, Santiago Segura.

Que la cultura deje de ser monopolio de la izquierda, le preocupa a Manolito. https://t.co/Jb0x5L0PfA — Costa54.es🇪🇸 (@jgcosta54) January 11, 2026

Las críticas de la izquierda mediática han tenido lugar durante todo el fin de semana y obligaron al actor y director a salir al paso de algunas de ellas, asegurando que no solo lo ha presentado este año, sino los dos anteriores. "Llevo tres años copresentando estos premios. Por supuesto no tengo nada que ver con la selección de los premiados (por votación popular) ni con sus discursos de aceptación", escribió Segura en contestación a un usuario de x.

"Así que el hecho que tú decidas sentirte "decepcionado" creo que poco tiene que ver conmigo o con el inminente estreno de mi película. Saludos", remató, anticipando la previsible campaña contra la nueva entrega de Torrente, que debería arrasar los cines a partir del mes de marzo.

Llevo tres años copresentando estos premios.

Por supuesto no tengo nada que ver con la selección de los premiados (por votación popular) ni con sus discursos de aceptación.

Así que el hecho que tú decidas sentirte "decepcionado" creo que poco tiene que ver conmigo o con el… — Santiago Segura (@SSantiagosegura) January 11, 2026

El acoso, no obstante, ha sido constante, con todo tipo de insultos al actor y creador de contenido, acusado de poco menos que acudir a un evento protagonizado por nazis.

Santiago Segura es un machista asqueroso que hizo desnudar a las actrices a las que hizo un cásting y luego lo publicó. Que sus películas sean las más vistas en España es una vergüenza. https://t.co/Qh7MthDdiB — Blau (@comboianta_) January 11, 2026

Santiago Segura no decepciona a nadie. Un apolítico que se abraza al fascismo cada vez que tiene la oportunidad. Cómplice de la masa borreguil que insultó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras ejercía de maestro de ceremonias de unos premios chorra.* pic.twitter.com/EWFVHoA4rW — Alana J. Solano (@Chancams) January 11, 2026

Los Army Awards son una gala de premios anuales que tratan de buscar lo más espontáneo y real de internet. Su tercera edición, también presentada por Segura puso el foco en el humor, la diversidad y la solidaridad en sus 12 categorías a premiar, entre las que destacan Meme del año, Fail del año, Acto social, Rookie, Outfit, Serie, Cotilla, Reflexión Inspiradora, etc.

La gala celebrada el pasado sábado 10 de enero en el Madrid Arena dispuso una alfombra negra con entrevistas a personalidades de la cultura española, y se organiza de manera original: festival de día, premios de noche, todo ello entre conciertos y diversas iniciativas sociales y de entretenimiento. Se emitió en el canal de Youtube de Ceciarmy y en su canal de Twitch.