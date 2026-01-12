El fenómeno 'Las guerreras k-pop' hace historia en los Globos de Oro con dos premios

K-pop Demon Hunters –Las guerreras k-pop en español– ha consolidado este fin de semana su presencia en la temporada de premios internacionales al obtener dos Globos de Oro en la ceremonia celebrada en Los Ángeles, un resultado que amplía la racha iniciada días antes en los Critics Choice Awards y que la sitúa entre las producciones más destacadas del año en animación y música.

La producción de Netflix se ha impuesto en la categoría de mejor película de animación, superando a otros títulos que concurrían este año, y ha obtenido además el premio a mejor canción original por Golden. El resultado repite el esquema de reconocimientos logrado el pasado 4 de enero en los Critics Choice Awards, donde la cinta recibió distinciones en las mismas categorías.

La gala ha confirmado así el peso que la película ha adquirido desde su estreno y su presencia continuada en las principales citas del calendario cinematográfico internacional.

Un fenómeno de audiencia en Netflix

Estrenada en junio del año pasado, Las guerreras k-pop se ha convertido en la película más vista en la historia de Netflix, con 325 millones de visionados a nivel global. El filme está dirigido por Chris Appelhans y Maggie Kang y producido por Sony Pictures Animation, en colaboración con la plataforma de streaming.

La historia se centra en tres integrantes del grupo ficticio HUNTR/X, que combinan su faceta de estrellas del pop con la de cazadoras de demonios inspirados en el folclore coreano. La narrativa, la estética visual y el peso de la música han sido algunos de los elementos que han sostenido su recorrido internacional.

La música, eje del éxito internacional

La banda sonora de la película ha tenido una trayectoria propia al margen del filme. Golden encabezó durante semanas la lista Billboard en Estados Unidos, acumulando millones de reproducciones y situando a la producción entre los lanzamientos musicales más escuchados del año pasado.

La canción está interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, que ponen voz a las integrantes del grupo HUNTR/X. Este trabajo ha llevado a la película a obtener cuatro nominaciones a los Premios Grammy, incluida la de canción del año para Golden. Se trata de la primera vez que un grupo femenino de k-pop, real o ficticio, compite en una de las cuatro categorías principales de estos galardones, cuya entrega está prevista para el 1 de febrero.

Reconocimiento institucional en Corea del Sur

El impacto cultural del filme también ha sido reconocido en su país de referencia. En diciembre, Corea del Sur distinguió a la codirectora Maggie Kang con la Orden al Mérito Cultural Okgwan, una condecoración oficial que subraya la contribución de la película a la proyección internacional de la cultura surcoreana.

Además del ámbito audiovisual y musical, la marca asociada a K-pop Demon Hunters se ha extendido a otros sectores, con colaboraciones en parques temáticos, integraciones en videojuegos y acuerdos comerciales relacionados con moda y alimentación.

Tras los Globos de Oro, la película figura como una de las principales candidatas en los Premios Annie, especializados en animación, cuya gala se celebrará el 21 de febrero. El filme acumula 10 nominaciones, incluida la de mejor película.

Asimismo, se espera que esté presente en las nominaciones a los Premios Óscar en las categorías de mejor película de animación y mejor canción original, cuyo anuncio oficial está programado para el próximo 22 de enero.