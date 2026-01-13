La religiosidad inunda los Premios Goya, 'Los Domingos' arrasa con 13 nominaciones

Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, sigue su carrera triunfal por la temporada de premios tras haber recaudado cerca de 4 millones de euros en la taquilla. Es la película más nominada con 13 nominaciones incluyendo las categorías más importantes como película, dirección, actriz (Patricia López Arnaiz), actor (Miguel Garcés), actriz de reparto (​Nagore Aranburu) y actriz revelación (Blanca Soroa).

La película llegará a Barcelona, donde tendrán lugar este año los Premios Goya, avalada por numerosos premios: Concha de Oro del Festival de San Sebastián a la mejor película, Premio Forqué (el que otorgan los productores) a mejor película y mejor actriz para López de Arnaiz.

La historia de Los Domingos sigue a Ainara, una joven de 17 años que quiere ser monja de clausura. En su familia, de tradición religiosa, la noticia cae como una bomba. A lo largo del metraje veremos cómo se lo toman su padre, que enviudó hace un tiempo y ahora está rehaciendo su vida con una nueva pareja; su abuela y su tía, una mujer que ha perdido la fe siendo el personaje más beligerante con la decisión de la joven. La película destaca por el respeto con el que aborda la religión.

La joven actriz Blanca Soroa es una de las favoritas a llevarse el Goya a mejor actriz revelación. No obstante, este año la competición en esta categoría es muy elevada. Soroa comparte nominación con otra de las llamadas a levantar el "cabezón" en el escenario, Miriam Garlo, protagonista de Sorda. La intérprete, sorda de nacimiento, ya se alzó con la Biznaga de plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga.

Sirat, la película española que la Academia de Cina ha enviado a los Premios Oscar, es la segunda cinta más nominada con 11 nominaciones, destacando la de mejor película y dirección. La historia es la de un hombre que junto a su hijo van a Marruecos en busca de su otra hija, desparecida en una fiesta en el desierto.

Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, es la tercera película más nominada con 9 nominaciones. La película cuenta cómo un hombre vasco se fue a vivir a Gran Canaria para vivir abiertamente su homosexualidad tras romper con su mujer y abandonar a su hija. Tras sufrir un percance de salud, tendrá que volver al País Vasco para ser ingresado en una residencia de ancianos, donde volverá al armario y tendrá que reencontrarse con su hija, ya adulta.

Su protagonista, José Ramón Soroiz, ha ganado ya varios premios por este trabajo, como la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el Premio Forqué. Además está nominado en los Premios Feroz, los que entrega la crítica cinematográfica. Soroiz se "enfrenta" a Alberto San Juan por La cena, ​Miguel Garcés por Los domingos, ​​Manolo Solo por Una quinta portuguesa y Mario Casas por Muy lejos.

El Cautivo, la historia sobre el Cervantes homosexual de Amenábar ha obtenido 7 nominaciones. Sin embargo, se queda fuera de los grandes premios de película y dirección.

El Goya de Honor en esta edición ha recaído en el cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez. Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de leer los nombres de los nominados de la 40 edición de los Premios Goya. La gala tendrá lugar en Barcelona el 28 de febrero, siendo la segunda vez que se hacen desde la ciudad Condal.

La vez anterior fue en el año 2000 cuando la 14ª edición de los Premios Goya se hizo en Barcelona, siendo la primera vez que la ceremonia se hacía fuera de Madrid, algo que se ha convertido en habitual en las últimas ediciones. La última gala que tuvo Madrid como escenario fue en 2018, desde entonces Sevilla, Valencia, Málaga, Valladolid y Granada han sido los anfitriones. Los presentadores de la gala serán Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

Listado completo de los nominados a los 40 Premios Goya:

Mejor película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Sorda

Mejor dirección

Alauda Ruiz de Azua por Los domingos

​Jose Mari Goenaga por Maspalomas

​Carla Simón por Romería

​Oliver Laxe por Sirat

​Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por La cena

​Miguel Garcés por Los domingos

​José Ramón Soroiz por Maspalomas

​Mario Casas por Muy lejos

​Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes por La furia

​Patricia López Arnaiz por Los domingos

​Antonia Zegers por Los Tortuga

​Nora Navas por Mi amiga Eva

​Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán por El cautivo

Juan Minujín por ​Los domingos

Kandido Uranga por Maspalomas

​Tamar Novas por Rondallas

​Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez por La cena

​Nagore Aranburu Los domingos

​Miriam Gallego por Romería

​Elena Irureta por Sorda

​Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por Balearic

​Jaume Claret Muxart por Estrany riu

Gemma Blasco por La furia

Gerard Oms por Muy lejos

Eva Libertad por Sorda

Mejor actriz revelación

Nora Hernández por La cena

​Blanca Soroa por Los domingos

​Elvira Lara por Los Tortuga

​Llúcia Garcia por Romería

​Miriam Garlo por Sorda

Mejor actor revelación

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

​Julio Peña por El cautivo

Hugo Welzel por ​Enemigos

​Jan Monter Palau por Estrany riu

​Mitch por Romería

Mejor película europea

Cónclave

​La chica de la aguja

On Falling

Un simple accidente

Valor sentimental

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos

José Mari Goenaga, por Maspalomas

Carla Simón, por Romería

Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât

Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño

Celia Rico Clavellino, por La buena letra

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena

Carla Simón, por Romería

Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original

El talento

Leo & Lou

Los Tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor canción original

Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz

La cena

Parecido a un asesinato

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los Domingos

Los Tigres; Maspalomas

Maspalomas

Sirât

Mejor montaje

Ciudad sin sueño

Los domingos

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalomas

Sirat

Mejor maquillaje y peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejor diseño de vestuario

El cautivo

Gaua

La cena

Los domingos

Romería

Mejor sonido

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirât

Sorda

Mejores efectos especiales

Enemigos

Gaua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert

Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental

Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia. Adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia).

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia

El santo

La conversación que nunca tuvimos

The Painter's Room

Zona wow

Mejor cortometraje de animación

Buffet paraiso

Carmela

El corto de Rubén

El estado del alma

Gilbert