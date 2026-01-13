Menú

Premios Goya

La religiosidad inunda los Premios Goya, 'Los Domingos' arrasa con 13 nominaciones

La cinta sobre la vocación de una joven monja lidera la carrera hacia los cabezones, seguida de Sirat con once menciones y Maspalomas con nueve.

BTeam

Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, sigue su carrera triunfal por la temporada de premios tras haber recaudado cerca de 4 millones de euros en la taquilla. Es la película más nominada con 13 nominaciones incluyendo las categorías más importantes como película, dirección, actriz (Patricia López Arnaiz), actor (Miguel Garcés), actriz de reparto (​Nagore Aranburu) y actriz revelación (Blanca Soroa).

La película llegará a Barcelona, donde tendrán lugar este año los Premios Goya, avalada por numerosos premios: Concha de Oro del Festival de San Sebastián a la mejor película, Premio Forqué (el que otorgan los productores) a mejor película y mejor actriz para López de Arnaiz.

La historia de Los Domingos sigue a Ainara, una joven de 17 años que quiere ser monja de clausura. En su familia, de tradición religiosa, la noticia cae como una bomba. A lo largo del metraje veremos cómo se lo toman su padre, que enviudó hace un tiempo y ahora está rehaciendo su vida con una nueva pareja; su abuela y su tía, una mujer que ha perdido la fe siendo el personaje más beligerante con la decisión de la joven. La película destaca por el respeto con el que aborda la religión.

La joven actriz Blanca Soroa es una de las favoritas a llevarse el Goya a mejor actriz revelación. No obstante, este año la competición en esta categoría es muy elevada. Soroa comparte nominación con otra de las llamadas a levantar el "cabezón" en el escenario, Miriam Garlo, protagonista de Sorda. La intérprete, sorda de nacimiento, ya se alzó con la Biznaga de plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga.

Sirat, la película española que la Academia de Cina ha enviado a los Premios Oscar, es la segunda cinta más nominada con 11 nominaciones, destacando la de mejor película y dirección. La historia es la de un hombre que junto a su hijo van a Marruecos en busca de su otra hija, desparecida en una fiesta en el desierto.

Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, es la tercera película más nominada con 9 nominaciones. La película cuenta cómo un hombre vasco se fue a vivir a Gran Canaria para vivir abiertamente su homosexualidad tras romper con su mujer y abandonar a su hija. Tras sufrir un percance de salud, tendrá que volver al País Vasco para ser ingresado en una residencia de ancianos, donde volverá al armario y tendrá que reencontrarse con su hija, ya adulta.

Su protagonista, José Ramón Soroiz, ha ganado ya varios premios por este trabajo, como la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el Premio Forqué. Además está nominado en los Premios Feroz, los que entrega la crítica cinematográfica. Soroiz se "enfrenta" a Alberto San Juan por La cena, ​Miguel Garcés por Los domingos, ​​Manolo Solo por Una quinta portuguesa y Mario Casas por Muy lejos.

El Cautivo, la historia sobre el Cervantes homosexual de Amenábar ha obtenido 7 nominaciones. Sin embargo, se queda fuera de los grandes premios de película y dirección.

El Goya de Honor en esta edición ha recaído en el cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez. Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de leer los nombres de los nominados de la 40 edición de los Premios Goya. La gala tendrá lugar en Barcelona el 28 de febrero, siendo la segunda vez que se hacen desde la ciudad Condal.

La vez anterior fue en el año 2000 cuando la 14ª edición de los Premios Goya se hizo en Barcelona, siendo la primera vez que la ceremonia se hacía fuera de Madrid, algo que se ha convertido en habitual en las últimas ediciones. La última gala que tuvo Madrid como escenario fue en 2018, desde entonces Sevilla, Valencia, Málaga, Valladolid y Granada han sido los anfitriones. Los presentadores de la gala serán Luis Tosar y Rigoberta Bandini.

Listado completo de los nominados a los 40 Premios Goya:

Mejor película

La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirat
Sorda

Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azua por Los domingos
​Jose Mari Goenaga por Maspalomas
​Carla Simón por Romería
​Oliver Laxe por Sirat
​Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por La cena
​Miguel Garcés por Los domingos
​José Ramón Soroiz por Maspalomas
​Mario Casas por Muy lejos
​Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes por La furia
​Patricia López Arnaiz por Los domingos
​Antonia Zegers por Los Tortuga
​Nora Navas por Mi amiga Eva
​Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán por El cautivo
Juan Minujín por ​Los domingos
Kandido Uranga por Maspalomas
​Tamar Novas por Rondallas
​Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actriz de reparto

Elvira Mínguez por La cena
​Nagore Aranburu Los domingos
​Miriam Gallego por Romería
​Elena Irureta por Sorda
​Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por Balearic
​Jaume Claret Muxart por Estrany riu
Gemma Blasco por La furia
Gerard Oms por Muy lejos
Eva Libertad por Sorda

Mejor actriz revelación

Nora Hernández por La cena
​Blanca Soroa por Los domingos
​Elvira Lara por Los Tortuga
​Llúcia Garcia por Romería
​Miriam Garlo por Sorda

Mejor actor revelación

Antonio 'Toni' Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
​Julio Peña por El cautivo
Hugo Welzel por ​Enemigos
​Jan Monter Palau por Estrany riu
​Mitch por Romería

Mejor película europea
Cónclave
​La chica de la aguja
On Falling
Un simple accidente
Valor sentimental

Mejor guion original

Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
José Mari Goenaga, por Maspalomas
Carla Simón, por Romería
Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
Eva Libertad, por Sorda

Mejor guion adaptado

Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino, por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
Carla Simón, por Romería
Eva Libertad, por Sorda

Mejor música original

El talento
Leo & Lou
Los Tigres
Maspalomas
Sirât

Mejor canción original

Caigan las rosas blancas

Flores para Antonio
Hasta que me quede sin voz
La cena
Parecido a un asesinato

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos
Los tigres
Sirât

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

Los Domingos
Los Tigres; Maspalomas
Maspalomas
Sirât

Mejor montaje

Ciudad sin sueño
Los domingos
Los tigres
Sirat
Un fantasma en la batalla

Mejor dirección de arte

El cautivo
La cena
Los tigres
Maspalomas
Sirat

Mejor maquillaje y peluquería

El cautivo
Gaua
La tregua
Maspalomas
Sirât

Mejor diseño de vestuario

El cautivo
Gaua
La cena
Los domingos
Romería

Mejor sonido

El cautivo
Los domingos
Los tigres
Sirât
Sorda

Mejores efectos especiales

Enemigos
Gaua
Los tigres
Sirat
Un fantasma en la batalla

Mejor película de animación

Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert
Olivia y el terremoto invisible

Mejor película documental

Todos somos Gaza
Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
Flores para Antonio
Tardes de soledad
The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)
La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
La piel del agua (Costa Rica)
Manas (Brasil)
Un poeta (Colombia).

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto
De sucre
El cuento de una noche de verano
Sexo a los 70
Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia
El santo
La conversación que nunca tuvimos
The Painter's Room
Zona wow

Mejor cortometraje de animación

Buffet paraiso
Carmela
El corto de Rubén
El estado del alma
Gilbert

