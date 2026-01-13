La religiosidad inunda los Premios Goya, 'Los Domingos' arrasa con 13 nominaciones

Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, sigue su carrera triunfal por la temporada de premios tras haber recaudado cerca de 4 millones de euros en la taquilla. Es la película más nominada con 13 nominaciones incluyendo las categorías más importantes como película, dirección, actriz (Patricia López Arnaiz), actor (Miguel Garcés), actriz de reparto (Nagore Aranburu) y actriz revelación (Blanca Soroa).
La película llegará a Barcelona, donde tendrán lugar este año los Premios Goya, avalada por numerosos premios: Concha de Oro del Festival de San Sebastián a la mejor película, Premio Forqué (el que otorgan los productores) a mejor película y mejor actriz para López de Arnaiz.
La historia de Los Domingos sigue a Ainara, una joven de 17 años que quiere ser monja de clausura. En su familia, de tradición religiosa, la noticia cae como una bomba. A lo largo del metraje veremos cómo se lo toman su padre, que enviudó hace un tiempo y ahora está rehaciendo su vida con una nueva pareja; su abuela y su tía, una mujer que ha perdido la fe siendo el personaje más beligerante con la decisión de la joven. La película destaca por el respeto con el que aborda la religión.
La joven actriz Blanca Soroa es una de las favoritas a llevarse el Goya a mejor actriz revelación. No obstante, este año la competición en esta categoría es muy elevada. Soroa comparte nominación con otra de las llamadas a levantar el "cabezón" en el escenario, Miriam Garlo, protagonista de Sorda. La intérprete, sorda de nacimiento, ya se alzó con la Biznaga de plata a la mejor actriz en el Festival de Málaga.
Sirat, la película española que la Academia de Cina ha enviado a los Premios Oscar, es la segunda cinta más nominada con 11 nominaciones, destacando la de mejor película y dirección. La historia es la de un hombre que junto a su hijo van a Marruecos en busca de su otra hija, desparecida en una fiesta en el desierto.
Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, es la tercera película más nominada con 9 nominaciones. La película cuenta cómo un hombre vasco se fue a vivir a Gran Canaria para vivir abiertamente su homosexualidad tras romper con su mujer y abandonar a su hija. Tras sufrir un percance de salud, tendrá que volver al País Vasco para ser ingresado en una residencia de ancianos, donde volverá al armario y tendrá que reencontrarse con su hija, ya adulta.
Su protagonista, José Ramón Soroiz, ha ganado ya varios premios por este trabajo, como la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el Premio Forqué. Además está nominado en los Premios Feroz, los que entrega la crítica cinematográfica. Soroiz se "enfrenta" a Alberto San Juan por La cena, Miguel Garcés por Los domingos, Manolo Solo por Una quinta portuguesa y Mario Casas por Muy lejos.
El Cautivo, la historia sobre el Cervantes homosexual de Amenábar ha obtenido 7 nominaciones. Sin embargo, se queda fuera de los grandes premios de película y dirección.
El Goya de Honor en esta edición ha recaído en el cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez. Toni Acosta y Arturo Valls han sido los encargados de leer los nombres de los nominados de la 40 edición de los Premios Goya. La gala tendrá lugar en Barcelona el 28 de febrero, siendo la segunda vez que se hacen desde la ciudad Condal.
La vez anterior fue en el año 2000 cuando la 14ª edición de los Premios Goya se hizo en Barcelona, siendo la primera vez que la ceremonia se hacía fuera de Madrid, algo que se ha convertido en habitual en las últimas ediciones. La última gala que tuvo Madrid como escenario fue en 2018, desde entonces Sevilla, Valencia, Málaga, Valladolid y Granada han sido los anfitriones. Los presentadores de la gala serán Luis Tosar y Rigoberta Bandini.
Listado completo de los nominados a los 40 Premios Goya:
Mejor película
La cena
Los domingos
Maspalomas
Sirat
Sorda
Mejor dirección
Alauda Ruiz de Azua por Los domingos
Jose Mari Goenaga por Maspalomas
Carla Simón por Romería
Oliver Laxe por Sirat
Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor actor protagonista
Alberto San Juan por La cena
Miguel Garcés por Los domingos
José Ramón Soroiz por Maspalomas
Mario Casas por Muy lejos
Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actriz protagonista
Ángela Cervantes por La furia
Patricia López Arnaiz por Los domingos
Antonia Zegers por Los Tortuga
Nora Navas por Mi amiga Eva
Susana Abaitua por Un fantasma en la batalla
Mejor actor de reparto
Miguel Rellán por El cautivo
Juan Minujín por Los domingos
Kandido Uranga por Maspalomas
Tamar Novas por Rondallas
Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actriz de reparto
Elvira Mínguez por La cena
Nagore Aranburu Los domingos
Miriam Gallego por Romería
Elena Irureta por Sorda
Maria de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor dirección novel
Ion de Sosa por Balearic
Jaume Claret Muxart por Estrany riu
Gemma Blasco por La furia
Gerard Oms por Muy lejos
Eva Libertad por Sorda
Mejor actriz revelación
Nora Hernández por La cena
Blanca Soroa por Los domingos
Elvira Lara por Los Tortuga
Llúcia Garcia por Romería
Miriam Garlo por Sorda
Mejor actor revelación
Antonio 'Toni' Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
Julio Peña por El cautivo
Hugo Welzel por Enemigos
Jan Monter Palau por Estrany riu
Mitch por Romería
Mejor película europea
Cónclave
La chica de la aguja
On Falling
Un simple accidente
Valor sentimental
Mejor guion original
Alauda Ruiz de Azúa, por Los domingos
José Mari Goenaga, por Maspalomas
Carla Simón, por Romería
Oliver Laxe y Santiago Fillol, por Sirât
Eva Libertad, por Sorda
Mejor guion adaptado
Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por Ciudad sin sueño
Celia Rico Clavellino, por La buena letra
Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano, por La cena
Carla Simón, por Romería
Eva Libertad, por Sorda
Mejor música original
El talento
Leo & Lou
Los Tigres
Maspalomas
Sirât
Mejor canción original
Caigan las rosas blancas
Flores para Antonio
Hasta que me quede sin voz
La cena
Parecido a un asesinato
Mejor dirección de producción
Ciudad sin sueño
El cautivo
Los domingos
Los tigres
Sirât
Mejor dirección de fotografía
Ciudad sin sueño
Los Domingos
Los Tigres; Maspalomas
Maspalomas
Sirât
Mejor montaje
Ciudad sin sueño
Los domingos
Los tigres
Sirat
Un fantasma en la batalla
Mejor dirección de arte
El cautivo
La cena
Los tigres
Maspalomas
Sirat
Mejor maquillaje y peluquería
El cautivo
Gaua
La tregua
Maspalomas
Sirât
Mejor diseño de vestuario
El cautivo
Gaua
La cena
Los domingos
Romería
Mejor sonido
El cautivo
Los domingos
Los tigres
Sirât
Sorda
Mejores efectos especiales
Enemigos
Gaua
Los tigres
Sirat
Un fantasma en la batalla
Mejor película de animación
Bella
Decorado
El tesoro de Barracuda
Norbert
Olivia y el terremoto invisible
Mejor película documental
Todos somos Gaza
Eloy de la Iglesia. Adicto al cine
Flores para Antonio
Tardes de soledad
The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película iberoamericana
Belén (Argentina)
La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
La piel del agua (Costa Rica)
Manas (Brasil)
Un poeta (Colombia).
Mejor cortometraje de ficción
Ángulo muerto
De sucre
El cuento de una noche de verano
Sexo a los 70
Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
Disonancia
El santo
La conversación que nunca tuvimos
The Painter's Room
Zona wow
Mejor cortometraje de animación
Buffet paraiso
Carmela
El corto de Rubén
El estado del alma
Gilbert